تدوین تبصره های بودجه ۱۴۰۰ به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بازسازی اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوس‌رانی شهری، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: تنظیم لایحه بودجه سال آینده به صورت شبانه‌روزی در حال انجام بوده و تدوین تبصره‌های بودجه به پایان رسیده است.

وی افزود: هفته گذشته به درخواست مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر قانونی ارائه شد تا فرصت داشته باشند از طریق کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات به انجام بررسی‌های لازم بپردازند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‌کرد: بودجه عمومی و کل کشور نیز در حال آماده‌سازی است و احتمال می‌رود ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

پورمحمدی تاکید کرد: لایحه بودجه فارغ از تحولات پیرامونی تنظیم می‌شود تا کشور دچار تلاطم نشود.

وی بیان‌داشت: در بودجه امسال نیز تاکنون تعهدات کارمندان، معلمان و بازنشستگان، پرداخت یارانه‌های نقدی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به صورت منظم انجام شده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح‌کرد: آنچه در بودجه سال ۱۴۰۰ مهم است، ثبات بودجه بوده تا بازارها به اتکای آن آرامش داشته باشند.

وی ادامه‌داد: قصد نداریم بودجه سال آینده منبسط شود و مهم این است که بخشی از اصلاحات ساختاری که زمینه آن وجود دارد، اعمال شود، همچنین به منابع جدید توجه خواهیم کرد و شفافیت بودجه را افزایش خواهیم داد.

تصویب اصلاحات ساختاری بودجه

پورمحمدی درباره تصویب اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: پیش از این با محوریت سازمان برنامه و بودجه و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شد و در اختیار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفت.

وی افزود: طبیعی است که تغییر بزرگ باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از این موارد در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز با هماهنگی مجلس شورای اسلامی اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حال انجام است.

پورمحمدی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب و بخش‌های مختلف کشور بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه اذعان دارند و باید این اصلاحات به‌تدریج و با توجه به ملاحظات اجتماعی و شرایط زمانی انجام شود.