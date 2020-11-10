به گزارش خبرنگار مهر، عارف خدرلو ظهر سه شنبه در نشست مشورتی دهیاران آذربایجان غربی با بیان اینکه ۴۱۰ میلیارد ریال خسارت به زلزله‌زدگان قطور خوی از طریق بیمه پرداخت شده، و این رقم به بیش از ۵۷ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی افزود: در سال جاری برای بیمه هر واحد روستایی هزینه ۷۰۰ هزار ریالی دریافت خواهد شد که در صورت بروز خسارت رقم ۵۰۰ میلیون ریال به هر واحد پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری تجمعات روستایی هم‌چون برپایی مراسم عروسی و عزا آمار ابتلاء و فوت بیماران کرونایی را در این مناطق افزایش داده، خاطر نشان کرد: دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستاها و سایر مسئولان از برگزاری چنین تجمعاتی جلوگیری کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز داخل و خارج از محدوده روستاها یکی از دغدغه دهیاری‌ها است، گفت: متأسفانه تبعات ساخت و ساز خارج از محدوده هر از گاهی متوجه دهیاری‌ها است که سبب ایجاد و بروز مشکل برای مدیریت روستایی می‌شود.

وی با بیان اینکه دهیاری‌ها نیازمند چارت سازمانی، کد اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی است، یادآور شد: طرح هادی بیش از ۸۰۰ روستا در سطح استان نیازمند بازنگری است که همین موضوع یکی از دلایل ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها است.

خدرلو با اشاره به اینکه ۶ پایگاه فعال آتش‌نشانی در روستاهای استان فعال هستند، تصریح کرد: ۳۵ پایگاه آتش‌نشانی در سطح روستاهای آذربایجان غربی ایجاد شده که ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای فعال‌سازی هر چه بیشتر این پایگاه‌ها درخواست شده است.

وی با بیان اینکه استان رتبه نخست ضریب نفوذ بیمه را به خود اختصاص داده، تأکید کرد: با حمایت استاندار آذربایجان غربی ۴۱ میلیارد تومان از طریق بیمه به زلزله‌زدگان قطور خوی پرداخت شد که در آینده به بیش از ۵۷ میلیارد تومان خواهد رسید.