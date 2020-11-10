به گزارش خبرنگار مهر؛ ارشیا عنایت زاده، سید مهدی پور محمد، حسین دانشیار، محمدمهدی مهری، علی باشت باویان، سپهرکوه گیلانی، ارسلان جعفری، محمدجواد سهرابی، پوریا حیدرپور، یاشار بیگی، علی گله‌داری و دانیال کبیری نفراتی هستند که برای بیست و نهمین دوره لیگ برتر پینگ‌پنگ باشگاه‌های کشور در لیست تیم پالایش و پخش آبادان به فدراسیون کشور قرار گرفتند.

امیر معرفاوی به عنوان سرمربی هدایت تیم پینگ‌پنگ پالایش و پخش آبادان را بر عهده دارد.

در رقابت‌های لیگ برتر آقایان باشگاه‌های کشور هشت تیم دانشگاه آزاد اسلامی، پادما یدک اصفهان، فراسنج تهران، رعد پدافند هوایی، تیم مرحوم اقبال لطف الله نسبی کردستان، دانشگاه یزد، شهرداری کرج و پالایش و پخش آبادان اعلام آمادگی کردند.

این مسابقات از آذرماه امسال آغاز می‌شود.

پتروشیمی بندر امام غایب بزرگ در این رقابت‌هاست.

بیست و هشتمین دوره لیگ برتر پینگ‌پنگ باشگاه‌های کشور به علت شیوع کرونا نیمه‌تمام ماند که تیم پتروشیمی بندر امام به عنوان قهرمان از سوی فدراسیون معرفی شد و تیم پالایش و پخش آبادان در مکان پنجم قرار گرفت.