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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۱۹

عمویی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:

چالش های سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات آمریکا بررسی شد

چالش های سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات آمریکا بررسی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ابعاد مختلف انتخابات آمریکا و چالش های سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات در جلسه امروز این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

ابوالفضل عموئی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: امروز در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه مشورتی با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان جهت بررسی تحولات انتخاباتی آمریکا و پیامدهای آن در سیاست خارجی این کشور برگزار شد.

وی بیان کرد: نمایندگان در هفته جاری در حوزه‌های انتخابیه خودشان به سر می‌برند اما به دلیل اهمیت این موضوع، ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این جلسه مشورتی را برگزار کردیم و تعدادی از نمایندگان که امکان حضور داشتند در این جلسه شرکت کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فواد ایزدی، مصطفی خوش چشم، حامد موسوی و حمیدرضا غلام زاده از کارشناسانی بودند که در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این جلسه ابعاد مختلف انتخابات آمریکا، چالش های سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات و اقدامات و سیاست خارجی دولت ترامپ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در آینده هم جلساتی را برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد داد.

کد مطلب 5068578
زهرا علیدادی

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