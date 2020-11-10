چالش های سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات آمریکا بررسی شد

ابوالفضل عموئی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: امروز در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه مشورتی با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان جهت بررسی تحولات انتخاباتی آمریکا و پیامدهای آن در سیاست خارجی این کشور برگزار شد.

وی بیان کرد: نمایندگان در هفته جاری در حوزه‌های انتخابیه خودشان به سر می‌برند اما به دلیل اهمیت این موضوع، ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این جلسه مشورتی را برگزار کردیم و تعدادی از نمایندگان که امکان حضور داشتند در این جلسه شرکت کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فواد ایزدی، مصطفی خوش چشم، حامد موسوی و حمیدرضا غلام زاده از کارشناسانی بودند که در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این جلسه ابعاد مختلف انتخابات آمریکا، چالش های سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات و اقدامات و سیاست خارجی دولت ترامپ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در آینده هم جلساتی را برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد داد.