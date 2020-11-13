نتایج ضد و نقیض تست سریع کرونا روی «الون ماسک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، الون ماسک در توئیتر اعلام کرد پس از استفاده از کیت های تست سریع کووید۱۹ با نتایج ضد و نقیضی روبرو شده است.

او در در حال حاضر علائم سرماخوردگی دارد و ۴ بار از کیت های تست سریع آنتی ژن کووید ۱۹ استفاده کرده است. دو تست نشان دهنده ابتلای او به کووید۱۹ و ۲ تست دیگر منفی هستند. البته او منتظر نتیجه تست PCR است که ۲۴ ساعت دیگر مشخص می شود. به همین دلیل ماسک صحت تست های سریع را زیر سوال برده است.

البته پیش از این مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و تسلا نیز شدت تهدید ویروس کرونا را کوچک شمرده بود. به نوشته بیزینس اینسایدر، او در مصاحبه ای در ماه سپتامبر گفته بود که خودش و خانواده اش واکسن کووید۱۹ را تزریق نخواهند کرد زیرا در معرض خطر این بیماری قرار ندارند!

تست های آنتی ژن پروتئین کوچکی که روی سطح ویروس کرونا و جود دارد را ردیابی می کنند. اما تست PCR به طور دقیق ویروس کرونا را مشخص می کند. نتیجه تست های آنتی ژن سریع مشخص می شود و نیازی به آزمایشگاه نیست. این تست ها به طور معمول در مناطق شلوغ مانند پردیس دانشگاه ها و خانه های سالمندان استفاده می شود.