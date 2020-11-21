ابراهیم مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با شرایط حال حاضر ایران و جهان، بحث لغو مسابقات جهانی چندان دور از انتظار نبود گفت: به راحتی می‌شد این موضوع را پیش بینی کرد و ما هم با توجه به لغو رقابتهای جهانی بهتر دیدیم در شرایط خاص کنونی اردوی تیم ملی را هم فعلاً تعطیل کنیم.

وی افزود: حالا با توجه به روشن شدن وضعیت رقابتهای جهانی و لغو این رویداد بین المللی باید تمام توان خودمان را به کار بگیریم تا سهمیه‌های باقیمانده المپیک را کسب کنیم. بدیهی است از این به بعد تمام تمرکز و اولویت ما به این موضوع اختصاص دارد و سپس باید برای حضوری پرقدرت در المپیک بیاندیشیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص برنامه‌های آتی تیم ملی گفت: فعلاً باید در انتظار اعلام تقویم نهایی و قطعی اتحادیه جهانی کشتی باشیم تا بتوانیم برای حضور در تورنمنت‌های و رویدادهای مورد نظر و مهم سال ٢٠٢١ تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کنیم.

مهربان در پایان تصریح کرد: آنچه مسلم است با لغو مسابقات جهانی، اولویت اصلی ما برگزاری مسابقات لیگ و سپس تکمیل سهمیه‌های باقیمانده المپیک است. ضمن اینکه باید پروتکل‌های بهداشتی هم به خوبی رعایت شود تا مربیان و کشتی گیران از تهدید ابتلاء به کرونا محفوظ باشند. کشتی ایران روزهای مهم و سختی را پیش رو دارد که باید در ابتدا به سلامتی بچه‌ها بیاندیشیم و سپس آنها را برای میادین مهمی همچون المپیک مهیا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی آزاد کشورمان باید خود را برای کسب سهمیه المپیک در اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم آماده کند که پیکارهای گزینشی المپیک در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

رقابت‌های جهانی کشتی بزرگسالان در سال ۲۰۲۰ که قرار بود روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد صربستان برگزار شود به دلیل شیوع کرونا با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی لغو و مسابقات دیگری تحت عنوان جام جهانی جایگزین آن شد.