طرح ملی نهضت پیشرفت بانوان در اردبیل اجرا می شود

سارا حقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان «طرح ملی نهضت پیشرفت بانوان» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: این طرح در راستای تقویت و ایجاد ظرفیتهای عظیم فرهنگی در حوزه بانوان برنامه ریزی شده و سازمان تبلیغات اسلامی در نظر دارد بخشهای متعدد فعالیتهای خود را از طریق ظرفیتهای مردمی و عمومی با حمایت از قشر بانوان برنامه ریزی کند.
وی به محورهای مشارکت بانوان در این طرح ملی اشاره و تاکید کرد: بیشترین محورهای مشارکت در حوزه بانوان در این طرح پژوهشی محتوایی، آموزشی تربیتی اجتماعی مردمی، تبیینی تبلیغی، محصولات و خدمات فرهنگ مدار است.
کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل هدف از محور پژوهش محتوایی را مشارکت در تولید محتوای فکری و اندیشه ورزی عنوان کرد و افزود: در این محور تحلیلهای کلان و موضوعی، شناسایی مسائل منطقهای، بومی و طراحی فرهنگی انجام خواهد شد.
حقی هدف از محور آموزشی تربیتی نیز، مشارکت در راه اندازی مجموعههای تربیتی و آموزشی اعم از مواسات قرآنی، خانههای قرآنی، بیت الزهرا (س) مدرسه و مهد قرآن عنوان کرد و افزود: هدف از محور اجتماعی مردمی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی منجر به ارتقا هویتهای اجتماعی و اصیل و حل آسیبهای اجتماعی خواهند شد.
وی برنامه ریزی برای طراحی مد و لباس و محصولات فرهنگی را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد و اظهار کرد: هدف از محور محصولات فرهنگ مدار، تولید محصولات و خدماتی که محتوای فرهنگی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مخاطب عرضه میکند. خدماتی مانند فناوریهای دیجیتال، کتاب و نشر، مد و لباس، ورزش و سلامت است.
کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان افزود: در محور تبیین تبلیغی این طرح، تلاش بر مشارکت در سازمان دهی به تبلیغات مردمی و جامعه مبلغان مذهبی، توانمندسازی، حمایت و نظارت مردمی به کیفیت فعالیت ایشان مد نظر است.
حقی در ادامه به نقش مؤثر بانوان در حوزه فرهنگ گفت: با توجه به اینکه بانوان نیمی از پیکره جامعه را تشکیل میدهند بنابراین تأثیرگذاری آنان چه در خانواده و اجتماعی فراوان است. بنابراین آنان با تشکیل حلقههای میانی جهت فعالیت با توجه به توانمندیهای مختلف در محورهای مشارکتی فعالیت میکنند تا مجموعهای از تبلیغ مردمی در قالبهای مختلف شکل گرفته و پاسخگویی دینی انجام پذیرد.
وی با اشاره به فراخوان همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در طرح ملی نهضت پیشرفت بانوان، گفت: علاقمندان در این حوزه جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پیشرفت یاران به آدرس اینترنتی www.pishraftyaran.ir مراجعه و یا با شماره تماس ۲-۳۳۷۱۷۵۷۱-۰۴۵ داخلی ۲۲۱ امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تماس حاصل کنند.
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