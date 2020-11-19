به گزارش خبرنگار مهر، نشست زندۀ اینستاگرامی «صحبت صدر٣؛ روایت نا» روز جمعه ٣٠ آبان ماه از ساعت ١۹ آغاز می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا جوان آراسته، نویسنده و پژوهشگر حوزه دین و فرهنگ، و سرکار خانم مهدیه پالیزبان، عضو مؤسسۀ فرهنگی‌تحقیقاتی امام موسی صدر و پژوهشگر حوزۀ تاریخ شفاهی، از کتاب «نا» خواهند گفت.

کتاب نا روایت مریم برادران از زندگی شهید صدر است که در مهرماه ١٣٩٩ به چاپ رسید و در یک ماه چاپ سوم این کتاب روانۀ بازار کتاب شده است.

پیش از این نیز نشست‌های صحبت صدر ١ و ٢ با عنوان «روحانیت چنان‌که صدر می‌گفت» و «آثار شهید صدر را چرا و چگونه بخوانیم؟» برگزار شد که فیلم آن در صفحۀ رسمی پژوهشگاه شهید صدر موجود است.

پخش زندۀ این نشست از صفحۀ رسمی اینستاگرام پژوهشگاه شهید صدر خواهد بود.

