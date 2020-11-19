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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۴۷

نشست زنده «صحبت صدر٣؛ روایت نا» برگزار می‌شود

نشست زنده «صحبت صدر٣؛ روایت نا» برگزار می‌شود

نشست زندۀ اینستاگرامی صفحۀ رسمی پژوهشگاه شهید صدر، با عنوان «صحبت صدر٣؛ روایت نا» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست زندۀ اینستاگرامی «صحبت صدر٣؛ روایت نا» روز جمعه ٣٠ آبان ماه از ساعت ١۹ آغاز می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا جوان آراسته، نویسنده و پژوهشگر حوزه دین و فرهنگ، و سرکار خانم مهدیه پالیزبان، عضو مؤسسۀ فرهنگی‌تحقیقاتی امام موسی صدر و پژوهشگر حوزۀ تاریخ شفاهی، از کتاب «نا» خواهند گفت.

کتاب نا روایت مریم برادران از زندگی شهید صدر است که در مهرماه ١٣٩٩ به چاپ رسید و در یک ماه چاپ سوم این کتاب روانۀ بازار کتاب شده است.

پیش از این نیز نشست‌های صحبت صدر ١ و ٢ با عنوان «روحانیت چنان‌که صدر می‌گفت» و «آثار شهید صدر را چرا و چگونه بخوانیم؟» برگزار شد که فیلم آن در صفحۀ رسمی پژوهشگاه شهید صدر موجود است.

پخش زندۀ این نشست از صفحۀ رسمی اینستاگرام پژوهشگاه شهید صدر خواهد بود.
 

کد مطلب 5075392

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