افزایش ۴۰ درصدی پذیرش مسافر و پرواز از فرودگاه گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح پنج شنبه در حاشیه بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی فرودگاه گرگان اظهار کرد: در شرایطی که گلستان حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد با بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی جدید فرودگاه گرگان ظرفیت پذیرش مسافر سالانه این فرودگاه به دو میلیون نفر می‌رسد.

وی با یاداوری اینکه هم‌اکنون ۹ مسیر پروازی از فرودگاه گرگان انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر هفته‌ای ۸۲ سورتی پرواز از این فرودگاه انجام می‌شود.

استاندار گلستان ادامه داد: در شرایطی که با شیوع کرونا در فروردین ماه جابه‌جایی مسافر از فرودگاه گرگان به حداقل ممکن رسیده بود اما در هفت ماه گذشته شاهد افزایش ۴۰ درصدی جابه‌جایی مسافر و پرواز هستیم.

وی بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی فرودگاه شهدای گرگان نخستین گام توسعه دانست و اضافه کرد: این ظرفیت توسعه‌ای زمانی تکمیل می‌شود که بتوانیم ظرفیت گردشگری و تجاری استات از جمله مرز اینچه‌برون، بندر خشک و … را هم به بهره‌برداری رسانده و بین آن ارتباط برقرار کنیم.

حق شناس تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا هم‌اکنون ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کمرنگ شده با امیدواریم به افتتاح پروژه‌های فرودگاه گرگان و بازگشت به شرایط عادی بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه استان بهره ببریم.