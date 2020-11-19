به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر پنجشنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان گناوه اظهار داشت: دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد ملی کرونا در تعیین محدودیت‌های جدید، به عنوان مصوبات در سطح شهرستان لازم الاجرا است.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه محدودیت‌های جدید در شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور از اول آذر ماه اجرایی می‌شود افزود: محدودیت‌های ابلاغی متناسب با وضعیت اعلامی قاطع و بدون ملاحظه اجرا شود و قطعاً در این مرحله نیاز به همکاری قوی و جدی مردم هستیم.

وی افزود: شهرستان گناوه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و استان در پیشگیری از شیوع این ویروس پیشگام و تجربه موفقی را در ابتدای شیوع ویروس کرونا گذرانده‌است و در این مرحله نیز همه توان و تلاش خود را با همکاری ادارات و مردم در مقابله با موج شدید کرونا به کار خواهیم بست.

وی تصریح کرد: بر اساس رنگ بندی کرونایی اعلام شده شهرها و استان‌های کشور، شهرستان گناوه در وضعیت نارنجی قرار دارد و تا کنون ۹۷ فوتی کرونایی در شهرستان رخ داده است.

مهرجو بیان کرد: طولانی شدن دوره بیماری علاوه بر تلفات، فرسایش کادر درمانی و ضررهای اقتصادی بیشتری در پی دارد.

کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان

فرماندار گناوه ادامه داد: کنترل مبادی ورودی و خروجی این شهرستان از یک آذر به مدت دو هفته اولین اقدام اولویت‌دار و مصوبه ستاد مقابله با کرونا این شهرستان است و ترددها تحت کنترل شدید قرار می‌گیرد.

وی گفت: کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان گناوه با استقرار نیروی انتظامی و بسیج با همکاری شهرداری، راهداری، راه و شهرسازی، دهیاری‌ها اجرا خواهد شد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا گروه‌های مشاغل ۱ و ۲ که فعالیت آنها ادامه دارد باید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی آنان نظارت مستمر صورت گیرد و مشاغل ۳ و ۴ که از ابتدای طرح در این شهرستان تعطیل هستند نیز باید نظارت بر عدم بازگشایی انجام شود.

وی گفت: به همکاری و همیاری همه دستگاه‌های برای اعمال محدودیت‌های جدید نیاز است و همه دستگاه‌های اجرای شهرستان برای اجرای این طرح و اعمال محدودیت‌ها در زمینه تأمین نیرو و امکانات همکاری و مشارکت جدی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کنونی شهرستان ۵۰ درصد کارمندان دستگاه‌های اجرایی شهرستان با نظر مدیر دستگاه مربوطه با برنامه ریزی در محل کار حضور می‌یابند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این مکان‌ها با مسئولیت مدیران دستگاه‌ها است که باید مدنظر قرار گیرد.

مراسم و برنامه‌ها تعطیل

فرماندار گناوه با بیان اینکه تالارها و خانه باغ‌ها از هرگونه مراسم‌های تجمعی پرهیز کنند بیان کرد: در صورت مشاهده با آنان برخورد قانونی می‌شود.

وی گفت: برگزاری هر گونه مراسم در آرامستان ها ممنوع است و شهرداری نظارت کند که هیچ گونه مراسمی در این مکان‌ها شکل نگیرد.

مهرجو افزود: در مدت اعمال محدودیت‌ها از فعالیت کافه‌ها و عرضه قلیان در سطح شهر بدون تعارف و ملاحظه کاری ممانعت خواهد شد و در صورت رعایت نکردن برخورد جدی شود.

مهرجو یادآور شد: مرجع قضائی نیز برای صدور حکم ضابطین در تمام طول شبانه روز و برخورد قانونی با متخلفین و همکاری با ستاد شهرستان اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی ادارات در قبال همکاری در رعایت پروتکل‌ها صورت گیرد گفت: دستگاه‌های اجرایی و مدیران و مسئولان آنها باید در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد مقابله با کرونا الگو و پیشگام باشند.

فرماندار گناوه بیان کرد: شرکت پخش فراورده‌های نفتی موظف به نظارت دقیق و قوی بر جایگاه‌های عرضه سوخت و رعایت پروتکل‌ها را در این مراکز است

وی گفت: اداره بندر با همکاری دریابانی نظارت‌های لازم در زمینه جابجایی مسافر به جزیره خارگ را داشته باشند و پروتکل‌های لازم در این پایانه رعایت شود.