ورود سامانه بارشی به کشور/آسمان ۲۰ استان بارانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی امروز در گیلان و مازندران بارش باران گاهی وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش باران و برف پیش بینی می‌شود. شدت بارش در استان گیلان بیشتر است.

روز جمعه از سمت غرب کشور سامانه بارشی وارد کشور می‌شود و در نیمه جنوبی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و در گیلان و غرب مازندران، غرب سمنان، استان‌های اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال کهگیلویه و بویراحمد و نیمه شمالی خوزستان بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی به ارتفاعات غرب و شمالغرب بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

شدت بارش در روز جمعه در استان‌های لرستان، ایلام، شمال خوزستان، کرمانشاه و کردستان بیشتر است

شنبه با فعالیت شدیدتر سامانه بارشی در غرب شمال غرب دامنه‌های زاگرس مرکزی، جنوب غرب و شمال شرق و شمال و دامنه جنوبی البرز رخ خواهد داد. در مناطق مستعد در غرب و جنوب غرب ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

شدت بارش شنبه در استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، نیمه شمالی بویراحمد، نیمه شمالی خوزستان و نیز در استان تهران و البرز بیشتر است.

در روز یکشنبه بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرق بارش باران در ارتفاعات و مناطق سرسبز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه در شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه جنوبی البرز بارش باران و در ارتفاعات و مناطق صنعتی بارش برف رخ می‌دهد.