ماده واحده «سند جامع گردشگری» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس این ماده واحده، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند جامع گردشگری» را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازخوانی کند.

اجرای مصوبه مذکور منوط به عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید است.



متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:



وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری



ماده واحده «سند جامع گردشگری» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه ۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای اجرای اقدام ملی ۲۰ ذیل راهبرد کلان ۷ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷) سند مذکور را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازخوانی کند.»

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی

نقشه مهندسی فرهنگی کشور