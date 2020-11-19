۱۲ امام روستا برای توسعه خدمات بسیج در روستاها مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی گندمی، ظهر امروز در دیدار فرمانده سپاه الغدیر و جعی از فرمانده سپاه الغدیر با امام جمعه یزد به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در بحث تمرکز بخشی و انسجام بخشی نیروهای مسلح در استان انجام شده و دبیرخانه مشترک نیروهای مسلح استان نیز در همین راستا شکل گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح مردمی امدادگران و حافظان سلامت در استان یزد عنوان کرد: در کمتر استانی چنین طرح‌هایی با محوریت بسیج و مساجد شکل گرفته و اینکه امروز ۸۲۰ مسجد کار رسیدگی به مردم و مقابله با ویروس کرونا را انجام می دهند، اتفاق بزرگی است.

گندمی با اشاره به اینکه این هنر امام خمینی (ره) بود که مساجد را به سنگر تبدیل کردند، افزود: در دوران انقلاب اسلامی، مساجد سنگر مبارزه، در دوران دفاع مقدس، مساجد سنگر دفاع و در دوران شیوع کرونا نیز مساجد به پایگاه مقابله و پیشگیری ازاین ویروس تبدیل شده اند.

وی با اشاره به اینکه مساجد در مقطعی کارکرد اصلی خود را از دست داده بودند، افزود: اکنون اگر همه همت کنند دیگر دغدغه ای در زمینه مسجد نداریم و می توان در حوزه مسجد محوری کارهای بزرگی انجام داد.

گندمی از تلاش های نماینده ولی یفقیه در استان و امام جمعه یزد نیز قدردانی کرد و گفت: تشکیل ستاد مردمی امدادگران و حافظان سلامت با محوریت مساجد و نیروهای بسیج نیز از تدابیر بسیار خوبی بود که یزد در اجرای آن سرآمد است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر همچنین از انتخاب و اعزام ۱۲ امام روستا به روستاهای مناطق مختلف استان یزد خبر داد و گفت: خدماتی که بسیج در محلات در قالب پیشگیری از کرونا ارائه می دهد، توسط این افراد به روستاها تعمیم داده می شود.