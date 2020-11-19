سنگ اندازی پیش پای سرمایه گذاران/ ساختار اداری نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات این شهرستان تصریح کرد: ساختار اداری کشور نیاز به اصلاح دارد و در وضعیت موجود اختیارات مدیران کم است.

وی تاکید کرد: باید مدیران محلی بتوانند با توجه به ظرفیت‌های منطقه خود تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

وی از سنگ انداری‌ها پیش پای سرمایه گذاران انتقاد کرد و افزود: یک سرمایه گذار برای گرفتن مجوز باید از صد جا اجازه بگیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تفکیک حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان نیز گفت: افرایش نمایندگان در مجلس تا کنون سه بار مطرح ولی رأی نیاورده است که امیدواریم در آینده به نتیجه برسد.

فرماندار فردوس نیز به بیان مشکلات و کمبودهای شهرستان پرداخت و گفت: راه اندازی دانشکده علوم پزشکی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، توجه ویژه به دو بانده کردن راه‌ها در بودجه سال آینده، تکمیل باند امداد و نجات و توزیع اعتبارات بر اساس وسعت و سایر آیتم‌ها بجز جمعیت از خواسته‌های شهرستان است.

حمید حلاج مقدم تاکید کرد: شهرستان فردوس دارای ظرفیت‌های زیادی در بخش گردشگری، معادن و اقتصادی است که باید با همت و توجه مسئولان کشوری ظهور و بروز کند.

حجت الاسلام محمد رضا بابایی امام جمعه فردوس نیز خواستار اختصاص دستگاه آم. ار. آی، تکمیل زائر سرای امامزادگان، تفکیک حوزه انتخابیه فردوس و توجه به مسائل فرهنگی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شد.

رئیس شورای اسلامی شهر فردوس نیز گفت: برای مناطق کمتر توسعه یافته‌ای مانند فردوس دولت باید از مشوق‌های ویژه و خاص برای سرمایه گذاری استفاده کند.

حسین اکبری ادامه داد: آمایش سرزمینی که اغلب بر اساس جمعیت است باید تغییر کند زیرا بسیاری از خواسته‌های بحق ما مانند دانشکده علوم پزشکی با این قانون انجام شدنی نیست.

وی توجه ویژه به اعتبار ریلی فردوس و حمایت از زعفران کاران را از دیگر خواسته‌های مردمی شهرستان برشمرد.

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: استان خراسان جنوبی و بخصوص حوزه انتخابیه فردوس، دارای ظرفیت‌های و استعدادهای زیادی است که تا کنون مغفول مانده است.

حجت الاسلام مجید نصیرایی خاطرنشان کرد: در حوزه راه‌ها بسیار مشکل داریم که باید دو بانده شود و راه آهن سراسری که زمانی به هر دلیلی از این شهرستان عبور نکرده و غفلت شده، مورد توجه مسئولان کشوری قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان فردوس بازدید و از نزدیک با مشکلات حوزه و بهداشت و درمان آشنا شد.