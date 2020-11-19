تساوی نساجی برابر تراکتور در بازی خانگی/ منصوریان بدون برد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و تراکتور تبریز از ساعت ۱۶:۱۰ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد که این دیدار با تساوی یک - یک به اتمام رسید.

ایوب کلانتری (۶۹) برای نساجی و حمید بوحمدان (۸۲) برای تراکتور گلزنی کردند.

شاگردان علیرضا منصوریان در حالی تن به تساوی در خانه حریف دادند که در نخستین بازی خود از بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر نیز مقابل نفت مسجدسلمیان به تساوی بدون گل رسیده بودند تا اکنون با دو امتیاز از دو بازی به کار خود ادامه دهند.

نساجی نیز با تک امتیاز امروز خود، ۴ امتیازی شد تا موقتاً در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار بگیرد.