  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۱۹

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

تساوی نساجی برابر تراکتور در بازی خانگی/ منصوریان بدون برد ماند

تساوی نساجی برابر تراکتور در بازی خانگی/ منصوریان بدون برد ماند

بازی دو تیم فوتبال نساجی مازندران و تراکتور تبریز به تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و تراکتور تبریز از ساعت ۱۶:۱۰ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد که این دیدار با تساوی یک - یک به اتمام رسید.

ایوب کلانتری (۶۹) برای نساجی و حمید بوحمدان (۸۲) برای تراکتور گلزنی کردند.

شاگردان علیرضا منصوریان در حالی تن به تساوی در خانه حریف دادند که در نخستین بازی خود از بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر نیز مقابل نفت مسجدسلمیان به تساوی بدون گل رسیده بودند تا اکنون با دو امتیاز از دو بازی به کار خود ادامه دهند.

نساجی نیز با تک امتیاز امروز خود، ۴ امتیازی شد تا موقتاً در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار بگیرد.

کد مطلب 5075746
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها