خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی از اواخر امشب (پنج شنبه) تا فردا بعدازظهر شاهد فعالیت امواج اولیه سامانه بارشی نسبتاً قوی بر روی آسمان استان خواهیم بود که برای اغلب نقاط علاوه بر افزایش پوشش ابر وقوع بارش‌های رگباری گاهی همراه با رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

پیش‌بینی آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب در لرستان

از بامداد شنبه لغایت صبح روز یکشنبه هم زمان با فعالیت هسته اصلی این سامانه و تقویت شاخص‌های ناپایداری بر مقدار و شدت بارش‌ها در منطقه افزوده می‌شود به گونه‌ای که برای همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعد و برق، گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظه‌ای را به دنبال دارد.

همچنین در نقاط مستعد ریزش تگرگ و در ارتفاعات، نواحی سردسیر و گردنه‌ها بارش برف دور از انتظار نیست.

با توجه به مقدار بارش‌ها و پیرو هشدار شماره ۲۴ (سطح نارنجی) هواشناسی لرستان برای نقاط مختلف استان مخاطراتی از قبیل آب گرفتگی معابر عمومی، ایجاد رواناب‌های سطحی، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای و لغزندگی سطح جاده‌ها در نظر گرفته می‌شود.

برای کاهش خسارات احتمالی به کارگیری تمهیدات لازم توصیه می‌شود، شایان ذکر است این سامانه بارشی بعدازظهر یکشنبه از جو استان خارج خواهد شد.

۳۶۵ روستا در معرض خطر سیلاب

گودرز امیری معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان، اظهار داشت: لازم است تمامی اقدامات پیشگیرانه زمستانه را همه دستگاه‌های اجرایی پیگیری و انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت جابجایی و استحکام بخشی روستاهای در معرض خطر سیلاب، گفت: طبق بررسی حدود ۳۶۵ روستا در معرض خطر شناخته شده‌اند که لازم است با اولویت‌بندی آنهایی که در معرض خطر بیشتر هستند در ارجحیت قرار گیرند.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت ارزیابی این موضوع، گفت برای تأمین اعتبار مورد نیاز این کار لازم است به سازمان مدیریت بحران کشور اعلام تا مراحل تأمین اعتبار و تصویب آن از طریق هیئت وزیران پیگیری شود.

در دو سه روز آینده بارندگی شدیدی داریم

امیری با اشاره به گزارش سازمان هوا شناسی و بارش‌های آتی در روزهای پیش رو، گفت: لازم است تمامی اقدامات پیشگیرانه زمستانه را همه دستگاه‌های اجرایی پیگیری و انجام دهند به ویژه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، راهداری و آب منطقه‌ای.

وی، عنوان کرد: مردم آگاهی داشته باشند که در دو سه روز آینده بارندگی شدیدی داریم و لازم است مراتب احتیاط را مورد توجه قرار داده و به هشدارهای مربوطه توجه کنند.

معاون استاندار لرستان در خصوص جابجایی خانه‌هایی که در سیل فروردین ۹۸ تخریب شده‌اند و دولت زمین معوض و تسهیلات و اعتبارات بلاعوض را در اختیار صاحبان آنها قرار داده است، گفت: با توجه به اینکه ساختمان‌های قبلی در معرض خطر بوده و در آینده هم در معرض خطر خواهند بود، باید سریعاً تخلیه و تحویل شوند و پس از آن خانه‌های جدید را تحویل گرفته و در آن اسکان پیدا کنند.

امیری، بر احداث زیرساخت‌هایی که در سیل ۹۸ آسیب دیده‌اند اشاره کرد و بر ضرورت تکمیل آنها و ایجاد تمهیدات لازم برای پیشگیری از تخریب مجدد توسط سیل در آینده تاکید کرد.

اعلام آخرین وضعیت ظرفیت مخازن سدهای لرستان

داریوش حسن نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان نیز در سخنانی، بیان داشت: در حال حاضر حدود ۶۲ درصد مخازن سدهای استان خالی است و ظرفیت کافی برای کنترل سیلاب‌های احتمالی وجود دارد.

وی، عنوان کرد: سد «مروک» در بالادست شهرستان دورود با ۷۰ درصد حجم خالی و سد «حوضیان» در بالادست شهرستان الیگودرز با بیش از ۲۵ درصد ظرفیت خالی آمادگی کامل برای مهار سیلاب و کاهش خطرات ناشی از سیلاب در پایین دست را دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: سد «ایوشان» نیز بیش از ۷۰ درصد ظرفیت خالی دارد و هیچ نگرانی در مواجه با سیلاب در این سد نیز وجود ندارد.