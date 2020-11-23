کشف کهکشانی که ۱۰میلیارد سال قبل در کهکشان راه شیری ادغام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژوهشگران با استفاده از داده‌های به دست آمده از رصدهای متناوب و تلسکوپ‌های فوق پیشرفته در نقاط مختلف جهان به این نتیجه رسیده‌اند که کهکشان ماقبل تاریخ هراکلس بیش از ده میلیارد سال قبل بعد از برخورد با کهکشان راه شیری به طور کامل در آن ادغام شده و در عمل از بین رفته است.

اجماع ستاره شناسان تا به حال دال بر آن بوده که کهکشان راه شیری کهکشانی معمولی است که تحرک قابل توجهی در آن مشاهده نمی‌شود و فعالیت آن در مقایسه با ۱۸۰ میلیارد کهکشان دیگر جهان چندان چشمگیر نیست. اما کشف کهکشان فسیل شده هراکلس نشان می‌دهد که تصورات قبلی در مورد کهکشان راه شیری صحیح نبوده و این کهکشان حداقل در روزهای اولیه شکل‌گیری شرایط حاد و ملتهبی داشته است.

تا به حال چندصد ستاره موجود در این کهکشان ماقبل تاریخ نیز شناسایی شده‌اند، اما برای کشف مواد تشکیل دهنده این ستاره‌ها و نیز نحوه قرارگیری و چینش ستاره‌های یادشده هنوز باید بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد چگالی هراکلوس تنها یک سوم چگالی کهکشان راه شیری است.