اصغر صابریان در گفتگو با مهر اظهار کرد: موج سوم کرونا با حضور خالصانه نیروهای مؤمن و انقلابی در کنار کادر درمان و سلامت مهار خواهد شد.

دبیر مجمع جهادگران خراسان شمالی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که همزمان با شیوع کرونا در استان و کشور واقع شد رشد کمّی و تخصصی گروه‌های جهادی بود که برای نقش آفرینی در حل این بحران و کاهش رنج مردم وارد عرصه شدند.

وی افزود: در این میان فراخوان رهبر معظم انقلاب در سالروز ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) موجب شد موج در خواست برای ایجاد زمینه فعالیت جدی‌تر در عرصه مبارزه با کرونا در میان جوانان و سایر جهادگران شکل بگیرد که بحمدالله در ادامه سه مرحله رزمایش کمک مومنانه و ساعت‌ها فعالیت در عفونت زدایی معابر سطح شهر و نیز شیفت ایثار در این مقطع نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی ۱۷۰ نفر از جهادگران در نخستین مرحله برای ورود به بیمارستان‌ها سازماندهی شدند.

صابریان تصریح کرد: این روند با توجه به اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان همچنان ادامه خواهد داشت.



دبیر مجمع جهادگران خراسان شمالی بیان داشت: در این مرحله بیمارستان امام حسن علیه السلام بجنورد و بیمارستان هاشمی شهرستان شیروان در اولویت حضور جهادگران خواهند بود و شیفت خدمت برای جهادگران سلامت در حال برنامه ریزی است.



این دانشجوی جهادی یکی از مهمترین ظرفیت‌های نظام اسلامی را ظرفیت جهاد دانست و گفت: جهادگران طبق وظیفه انقلابی خود در تمام بحران‌ها در کنار مردم خواهند بود.



وی در انتها تاکید کرد: خراسان شمالی دارای بیش از ۱۶۰۰ گروه جهادی مردمی و بسیج است که علاوه بر فعالیت‌های گسترده در بحران‌ها، بلایای طبیعی و فعالیت حاشیه شهر و محرومیت زدایی با تکیه به بدنه مردمی در قالب فعالیت‌های تخصصی اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و… به حل چالش‌های کشور و مسائل و مشکلات مردمی کمک شایانی می‌کنند.