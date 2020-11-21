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۱ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خودتحریمی مسئولین ضربه سختی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است

خودتحریمی مسئولین ضربه سختی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است

زاهدان - نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: خودتحریمی مسئولین ضربه سختی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است.

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه خود تحریمی مسئولین ضربه سختی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است، اظهار داشت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر علیه ایران حدود ۴۰ درصد تأثیر گذار است و مابقی آن خودتحریمی است.

وی با تاکید بر اینکه متأسفانه زجری که ملت و مملکت ما می‌کشد از خود تحریمی است، افزود: برای دور زدن تحریم‌ها نباید دست روی دست گذاشت اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود ربطی به ما ندارد و یک امر طبیعی است اما مشکلات داخلی موضوعی است که باید خودمان در رابطه آن تصمیم گیری کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه کشور ایران موقعیت فوق‌العاده‌ای از نظر مرزی دارد، گفت: ما جز سه کشور دنیا هستیم که بیشترین مرزها را دارا هستیم ۱۶ استان کشور ما با ۱۵ کشور دنیا هم مرز است.

وی اضافه کرد: اشتباه بزرگ دیگری که در کشور صورت می‌گیرد این است که فرق بین صادرات و واردات با داد و ستد مرزی را نمی‌دانند و این اشکال است زیرا باعث شده با کولبرها برخورد کنند که اینها به تولید داخلی ضربه می‌زنند در حالی که اینگونه نیست.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تولید داخلی ما از مافیاها لطمه می‌خورد زمانی که ۷۰ درصد قاچاق در تهران دپو و به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود این لطمه به تولید داخلی است نه کولبری که در سیستان و بلوچستان و یا کردستان برای نان شب خود تلاش می‌کند.

کد مطلب 5076449

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