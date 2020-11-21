گفتگوهای «فتح» و «حماس» برای تحقق آشتی ملی متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جبریل الرجوب» دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین در سخنانی اعلام کرد که گفتگوها و مذاکرات میان این جنبش و جنبش مقاومت اسلامی حماس برای تحقق آشتی ملی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: آنچه که در خصوص توقف مذاکرات و گفتگوها میان فتح و حماس گفته می‌شود، صحت ندارد. هر دو جنبش در جریان نشست اخیر در شهر قاهره درباره جزئیات طرح آشتی ملی بحث و تبادل نظر کردند.

این عضو جنبش فتح افزود: هیچگاه موضوع تحویل سلاح مقاومت در جریان مذاکرات و گفتگوهای دوجانبه مطرح نبوده است. زمانی که دولت واحد در فلسطین تشکیل شود، سلاح‌ها نیز یکی خواهد شد.

اظهارات این عضو جنبش فتح در خصوص تداوم گفتگوها با حماس در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین اخیراً روابط و همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی را از سر گرفته است؛ اقدامی که اعتراض گروه‌های مقاومت را به دنبال داشت.

در همین ارتباط، جنبش حماس تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای ازسرگیری همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. در بیانیه حماس آمده است که تشکیلات خودگردان با این اقدام تمام نتایج اجماع تاریخی دبیران کل گروه‌های فلسطینی را زیر پا گذاشت.

جنبش حماس این اقدام تشکیلات خودگردان را به مثابه خنجری به تلاش‌های ملی برای ایجاد شراکت ملی-راهبردی جهت مقابله با طرح موسوم به معامله قرن خواند. در عین حال، جنبش جهاد اسلامی نیز برقراری روابط مجدد بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی را کودتا علیه تمام تلاش‌ها برای شراکت ملی و هم پیمان شدن با دشمن برشمرد.