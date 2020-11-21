به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت راه نوشت، سامانه «عماریار» به مناسبت آغاز هفته بسیج برنامههای ویژهای تدارک دیده است. از جمله آنها میتوان به اکران آنلاین آثار شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، فراخوان اکران خانوادگی فیلمها، برگزاری مسابقه «با خانواده فیلم ببینیم» و ارائه کد تخفیف به مخاطبان اشاره کرد.
اکران آنلاین آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره «مقاومت»
دومین مرحله شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، به صورت مجازی برگزار میشود. بنا بر این خبر، قرار است آثار منتخب این جشنواره در بخشهای مختلف از جمله «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت» و «فیلمسازان بسیجی» در سامانه «عماریار» به صورت آنلاین نمایش داده شوند.
این اکرانها در مدت زمان یک هفته از یکم تا هفتم آذرماه، همزمان با هفته بسیج انجام میشود و علاقهمندان با مراجعه روزانه به این سامانه به نشانی Ammaryar.ir میتوانند در جریان برنامه اکران فیلمها قرار بگیرند.
اکران کنید، با خانواده فیلم ببینید و جایزه بگیرید
همزمان با هفته بسیج، سایت «عماریار» فراخوان اکران و تماشای خانوادگی فیلمهای مناسب این هفته را منتشر کرد. بر این اساس، مخاطبان و علاقهمندان میتوانند در این هفته از اکران و تماشای خانوادگی فیلمهای سینمایی «آبادان یازده ۶۰» و «۲۳ نفر»، مستندهای «خاطرات موتورسیکلت» و «داغ قرهباغ»، عکس یا فیلم بگیرند و در شبکههای اجتماعی به شناسه @Ammaryaradmin ارسال کنند و در قرعهکشی سه قطعه فرش متبرک حرم رضوی، سه اشتراک رایگان یک ساله «عماریار» و سه کارت هدیه ۱۵۰ هزار تومانی شرکت کنند.
تخفیف ویژه برای هفته بسیج
مخاطبان و علاقهمندانی که همزمان با هفته بسیج، اشتراک «عماریار» را تهیه کنند با استفاده از کد aybsj۹۹ میتوانند از تخفیف ویژه تا ۵۰ درصد بهرهمند شوند.
فیلمهای ویژه هفته بسیج در «عماریار»
اقدام دیگری که سامانه «عماریار» برای این هفته در نظر گرفته، معرفی مجموعه فیلمهایی با عنوان «مدرسه عشق» است که در آن آثار مناسب این روزها را در دسترس مخاطبان قرار میدهد که در ادامه، معرفی تعدادی از این آثار میآید.
روایت ۲۳ نفر بزرگمرد کوچک
فیلم سینمایی «۲۳ نفر»، اقتباسی از خاطرات ۲۳ نفر از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.
این فیلم به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی مجتبی فرآورده، در سازمان هنری رسانهای اوج تهیه و تولید شده است.
روزی روزگاری در جبهه با خاطرات موتور سیکلت
فیلم دیگر، مستند «خاطرات موتورسیکلت» است که داستان موتورسواران جوان و متمولی را روایت میکند که با آغاز جنگ تحمیلی، تحت تأثیر شهید چمران راهی جبهههای جنگ شدند.
این مستند به کارگردانی امیرحسین نوروزی، توانست برنده جایزه شهید آوینی سیزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» و مستند برگزیده دهمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» شود.
بسیج؛ مدرسه عشق
مستند «مدرسه عشق»، دیگر اثری است که معرفی میشود. این مستند، تاریخچه بسیج و فعالیتهای مختلف آن در زمینههای دفاع مقدس، علمی، فرهنگی، امنیت و خدمترسانی در طی چهار دهه اخیر را بررسی میکند.
این مستند به کارگردانی ایمان گودرزی، در اداره فیلم و نمایش بسیج تولید شده است.
عابدان کهنز؛ روایتی از یک پایگاه بسیج متفاوت
مستند فوقالعاده دیدنی «عابدان کهنز»، روایت تربیت، شکوفایی و بالندگی نوجوانان بسیجی مسجد امیرالمومنین (ع) کُهَنز شهریار است که در وقایع مهم انقلاب اسلامی از جمله فتنه ۸۸ و فتنه تروریستهای تکفیری در سوریه حضوری فعال داشتهاند.
این مستند به کارگردانی مجید رستگار در مدرسه اندیشه و هنر (ماه) تهیه و تولید شده است.
مستند معلم؛ کشتی کج با چاشنی مرام پهلوانی
دیگر فیلم این بسته مستند «معلم» است. این اثر روایتی از «حاج احمد علمایی» دارد که خصلت و خصوصیات یک بسیجی واقعی را در خود پرورش داده و بسیجیهای بسیاری را هم تربیت کرده است.
این مستند به کارگردانی محمدحبیبی منصور و نویسندگی مرتضی قاضی تولید شده است.
مستندهای «بر اثر زلزله»، «کوچه نقاشها»، «بچههای عباس»، «خیابان شهادت»، «سیاح»، «هر روز»، نماهنگ «شبیه افسانهها»، انیمیشن «پل» و موشنگرافیک «نفس تازه کن» از دیگر آثار نمایشی است که مخاطبان میتوانند در سایت «عماریار» نظارهگر آنها باشند.
«عماریار»، مرجع عرضه تولیدات صوتی و تصویری جبهه فرهنگی انقلاب است که با شعار «با خانواده فیلم ببینید»، درصدد انتشار و عرضه محتوای سالم از فیلمهای مستند در وهله اول و فیلمهای سینمایی و پویانمایی، فیلمهای کوتاه و نماهنگ از تولیدات داخل و خارج کشور در وهله دوم است.
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