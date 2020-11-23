مسمومیت ۴ نفر با گاز مونوکسید کربن/ لزوم رعایت موارد ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: ساعت ۸:۲۸ صبح امروز یک مورد گازگرفتگی در بلوار شاهد - میدان پروین - خیابان ۱۹۶ غربی به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان سریعاً از دو ایستگاه به محل اعزام می‌شوند و مشاهده می‌کنند محل حادثه یک ساختمان چهار طبقه مسکونی که در هر طبقه دو واحد قرار دارد، است. همچنین حادثه در طبقه سوم یک واحد حدوداً ۶۵ متری رخ داده که در این خانه نشت گاز مونوکسیدکربن گزارش شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: آتش‌نشانان به محض ورود در خانه متوجه می‌شوند که چهار نفر در خانه (یک آقا و خانم مسن و دو مرد جوان) حضور دارند که به گفته اهالی محل، فرزندان آقا و خانم بوده‌اند.

ملکی بیان کرد: دو جوان در وضعیت بی‌حالی بودند اما پدر و مادر وضعیت بهتری داشتند البته آنها هم دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده بودند.

وی گفت: آتش‌نشانان مصدومان را در اختیار عوامل اورژانس قرار داده و متوجه شدند که دلیل نشت گاز، بسته بودن پنجره‌ها، روشن شدن ۲۴ ساعته آبگرمکن دیواری و استفاده از دودکش نامناسب که به کلاهک H نصب نبود، است.

