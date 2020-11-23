به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رضوی‌کیا در توضیح این خبر اظهار کرد: با وجود کاهش شدید درآمدها به دلیل شیوع ویروس کرونا، با استفاده از منابع داخلی شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری، ادامه پیست دوچرخه مجموعه فرهنگی، گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس در دو فاز تکمیل و در اختیار شهروندان تهرانی و گردشگران شهری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فاز اول پروژه هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است، عنوان کرد: فاز اول پروژه شامل تکمیل زیرساخت‌ها، اجرای پوشش پلی‌ارتان و اپوکسی پُل فلزی محدوده جنوب دریاچه (گذر موج) و روکش آسفالت، خط‌کشی و تامین روشنایی پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس با تلاش همکارانم در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران، تکمیل شده و هم اکنون آماده بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران با بیان اینکه فاز دوم پروژه، اجرای مسیر دوچرخه و مسیر پیاده‌روی در پهنه غربی دریاچه شهدای خلیج فارس حد فاصل بین دریاچه و باغ راز هستی به طول یک کیلومتر را شامل خواهد شد، گفت: فاز دوم پروژه هم صرفاً با استفاده از منابع مالی و تکیه بر توان داخلی شرکت عمرانی کارکنان از ۲۸ آبان ماه شروع شده و امیدواریم بتوانیم همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، آن را تکمیل و تقدیم شهروندان عزیز تهرانی و گردشگران شهری کنیم.

وی افزود: با اتمام این دو فاز، پیست دوچرخه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس به صورت یکپارچه، تکمیل و به پیست دوچرخه بوستان جنگلی چیتگر متصل خواهد شد.

رضوی‌کیا اظهار امیدواری کرد با اتمام این پروژه، دوچرخه‌سواران و علاقمندان به دوچرخه‌سواری ماجراجویانه بتوانند از این مسیر منحصر به فرد که در قلب پایتخت از کنار جنگل و دریاچه عبور می‌کند؛ استفاده کنند.