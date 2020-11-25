تقاضای مجدد ۵٪ سهمیه مشاغل برای مسلمانان در ایالت ماهاراشترا هند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از رهبران مسلمان بر خواسته خود مبنی بر اختصاص ۵% سهمیه مسلمانان در تحصیلات و مشاغل دولتی در این ایالت بزرگ هند تاکید کردند. این ایالت به مرکزیت بمبئی از ایالت های بزرگ شبه قاره هند است.

این تقاضای جدید در پی عملکرد ناامیدکننده نامزدهای مسلمان در آزمون کمیسیون خدمات عمومی ماهاراشترا مطرح شد، که چند سال پیش نتیجه آن اعلام شده بود. از مجموع ۴۲۰ کاندیدایی که توسط کمیسیون خدمات عمومی ماهاراشترا (ام پی اس سی) انتخاب شدند تنها ۴ نفر مسلمان بودند.

عارف نسیم خان، وزیر پیشین اقلیت‌ها و از لیدرهای کنگره گفت: "اگر سهمیه پنج درصدی مسلمانان در مشاغل ارائه شده توسط دولت و حزب کنگره ملی در سال ۲۰۱۴ اجرا می‌شد، از ۴۲۰ عضو معرفی شده، می‌بایست حداقل ۲۰ نفر مسلمان بودند که این اتفاق نیفتاد. دولت حاکم (بی جی پی) هرگز این را اجرا نکرد اما اکنون ماهاویکاس آگهادی باید این سهمیه را به مسلمانان برگرداند. " وی افزود که برای اطمینان از اینکه مسلمانان در سطح ملی نقش بیشتری ایفا می‌کنند، ضروری است که تعداد نمایندگان آنها در مشاغل دولتی افزایش یابد. آقای خان در شناسایی و فراهم ساختن موقعیت‌های اشتغالِ دولتی برای ۵۰ گروه از مسلمانان که به عنوان کلاس فرودست اقتصادی به شمارمی رفتند، نقش مهمی داشته است.



موداسر پاتل، نایب رئیس شورای شهر در بخش اقلیت‌ها، گفت: "دولت باید در جلسات آینده خود لایحه‌ای را در این خصوص تصویب کند و ۵ درصد سهمیه پست‌های دولتی ماهاراشترا برای مسلمانان را به آنها بازگرداند. در آخرین جلسه مجمع هنگامی که نواب مالک، وزیر اقلیت‌ها، در مورد ۵ درصد سهمیه مسلمانان صحبت کرد، دولت گفت کمیته‌ای از کارشناسان، این درخواست را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد. ما امیدواریم که وزیر جدید ایالت مهاراشترا، آقای اوداو تهاکرای و سایر مقامات دولتی در راستای تبعیت از برنامه حمایت از اقلیت‌ها و سیاست‌های سکولار، ۵ درصد سهمیه پست‌های دولتی را به جامعه فرودست اقتصادی که امروزه مسلمانان هستند، باز گردانند.

" کمیته‌های متعددی برای بررسی وضعیت این مسلمانان تشکیل شده و راه حل‌ها و پیشنهادات مناسبی نیز ارائه شده است و هم اکنون اقدامات مثبتی برای توانمندسازی مسلمانان در حال انجام است.

کمیته‌ای به نام "محمود الرحمن"، که به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در ایالت ماهاراشترا تشکیل شده، پیشنهاد سهمیه ۸ درصدی را برای مسلمانان مطرح کرده است.

حزب کنگره ملی در دولت پیشین، برای مسلمانان و مراتی ها به ترتیب سهمیه ۵ درصدی و ۱۶ درصدی را در پست‌های دولتیِ ایالتی در نظر گرفته بود. اما با روی کار آمدن دولت پیشین ایالت مهاراشترا حزب بی جی پی به رهبری فدنویس در سال ۲۰۱۹ قانونی ارائه داد که در آن سهمیه ۱۶ درصدی مراتی ها به آنها داده شده ولی هیچ صحبتی از سهمیه ۵ درصدی مسلمانان در این قانون به میان نیامده است.

ملاحظه و تحلیل: متأسفانه دولت ایالتی مهاراشترا برای بهبود وضعیت مسلمانان هیچ اقدام عملی انجام نداده است و مسلمانان در ایالت سرخورده شده‌اند و با به روی کار آمده دولت جدید که برآمده از حزب شیو سینا به رهبری اودیو تاکری است تا کنون هیچ گام مهم و اساسی برای بهبود وضعیت مسلمانان برداشته نشده است.