صدرالدین علیپور مدیر نمونه شهرداری تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله مدیران برتر و نمونه هر حوزه از سوی معاونت‌های ۹ گانه شهرداری تهران انتخاب و به معاونت منابع انسانی معرفی می‌شوند که پس از ارزیابی عملکرد و بررسی‌های لازم، تعدادی از مدیران از سوی شهردار تهران به عنوان مدیر نمونه سال معرفی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به دلیل اجرای طرح کاپ در تعدادی از مناطق شهر تهران و عملکرد مناسب سازمان متبوع وی در مواجهه با ویروس کووید ۱۹، از حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به عنوان یکی از مدیران نمونه انتخاب شد و با اهدای لوح از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران از وی تقدیر به عمل آمد.

در بخشی از پیام شهردار تهران به مدیران منتخب و نمونه شهرداری تهران اینگونه آمده است: «در سایه عنایت حضرت حق و ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های خستگی ناپذیر و مجدانه شما در خدمتگزاری به شهروندان تهرانی، کارکنان خدوم و سازمان معظم شهرداری تهران، این لوح را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان مدیر نمونه شهرداری تهران در سال ۹۹ تقدیم می‌کنم.»

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در راستای ارزیابی مراقبتی به منظور اخذ و تمدید گواهینامه HSE که توسط شرکت KUMS ایتالیا انجام گرفته، در میان ۳ مجموعه برتر شهرداری تهران قرار گرفت.

سازمان پسماند به دلیل عملکرد مناسب در حوزه بهداشت و ایمنی محیط کار و توجه ویژه به سلامت کارمندان و کارگران جزو برترین های حوزه HSE قرار گرفت.

در این ارزیابی که از میان معاونت ها، مناطق، ادارات کل و سازمان های شهرداری تهران و با توجه به پاندمی کووید ۱۹ صورت گرفته، سازمان مدیریت پسماند به دلیل پایش جدی و مسئولانه، ایجاد شرایط بهداشتی و امن برای پاکبان ها و کارگران حوزه پسماند، حفظ سلامتی و ایمنی در محیط کار جزو سه مجموعه برتر شهرداری تهران قرار گرفت.