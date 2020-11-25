به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات، حجتاله صیدی در مراسم کلنگ زنی احداث دبیرستان ۱۲ کلاسه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای خیرآباد نسیمشهر که با حضور سردار احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس، جمعی از مدیران ارشد بانک و آموزش و پرورش و سایر مقامات محلی برگزار شد، با بیان این مطلب، هفته بسیج را تبریک گفت و افزود: اگر توانستهایم در کشور کاری انجام دهیم، به دلیل اقداماتی بوده که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در درون و بیرون مرزها برای حفظ امنیت کشور انجام دادهاند.
وی با گرامیداشت یاد ایثارگریهای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: عزتی که بعد از انقلاب اسلامی در کشور به وجود آمده و ایران اسلامی توانسته از گردنههای مهمی عبور کند، به دلیل زحمات بزرگانی بوده که در عرصه امنیت و همچنین در رشد و بالندگی زیرساختهای کشور نقش ایفا کردهاند.
صیدی با اشاره به فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین توسط امام خمینی (ره)، اظهار کرد: با گذشت بیش از ۴۰ سال از آن فرمان، امروز میتوان دید که آن ابتکار چه نتایج و برکات ارزشمندی برای مردم و کشور داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد که این مدرسه تا مرداد سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری برسد و دانشآموزان این منطقه از مکتب حاج قاسم سلیمانی بهرهها بگیرند.
در این مراسم، سردار احمد ذوالقدر نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه مدرسه و تحصیل علم، گفت: جبهه جنگ در شرایط فعلی جای خود را به جبهه مقابله با محرومیت داده و اگر امروز کار درستی در احداث مدارس در مناطق محروم انجام دهیم، نسل بعد از آن استفاده مطلوبی در جهت پیشرفت کشور خواهند کرد.
براساس این گزارش، کلنگ احداث دبیرستان ۱۲ کلاسه پسرانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به همت مجمع خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران و با همکاری بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع و ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا در دو طبقه در روستای خیرآباد نسیمشهر در حاشیه شهرستان بهارستان به زمین زده شد. این پروژه چهل و هفتمین پروژه مدرسهسازی و سیصد و چهل و چهارمین پروژه عمرانی ستاد خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران است.
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