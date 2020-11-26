  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۹

چهارشنبه پنجم آذر؛

مدیر موسسه هنرمندان پیشکسوت به عیادت حسن ناهید رفت

مدیر موسسه هنرمندان پیشکسوت به عیادت حسن ناهید رفت

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حضور در بیمارستان به عیادت حسن ناهید نوازنده پیشکسوت نی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت شامگاه چهارشنبه پنجم آذر با حضور در بیمارستان تهرانپارس به عیادت حسن ناهید رفت و در گفت‌وگو با فرزندش، احمد ناهید پیگیر حال او شد.

احمد ناهید گفت: شرایط پدر همچنان مثل قبل است و تغییری نداشته است. البته دستگاه را جدا کرده اند و تنفس ایشان در حالت عادی است. به پیشنهاد خانواده پدر را هنوز به بخش منتقل نکردیم و در بخش مراقبت های ویژه بستری است اما پزشکان امیدوارند در روزهای آینده حال وی بهتر شود.

حسن ناهید نوازنده سرشناس نی و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت، چند روزی است به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان تهرانپارس بستری است.

کد مطلب 5081327
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها