مدیر موسسه هنرمندان پیشکسوت به عیادت حسن ناهید رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت شامگاه چهارشنبه پنجم آذر با حضور در بیمارستان تهرانپارس به عیادت حسن ناهید رفت و در گفت‌وگو با فرزندش، احمد ناهید پیگیر حال او شد.

احمد ناهید گفت: شرایط پدر همچنان مثل قبل است و تغییری نداشته است. البته دستگاه را جدا کرده اند و تنفس ایشان در حالت عادی است. به پیشنهاد خانواده پدر را هنوز به بخش منتقل نکردیم و در بخش مراقبت های ویژه بستری است اما پزشکان امیدوارند در روزهای آینده حال وی بهتر شود.

حسن ناهید نوازنده سرشناس نی و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت، چند روزی است به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان تهرانپارس بستری است.