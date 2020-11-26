بازیکنانم مقابل پرسپولیس از جان مایه گذاشتند/ معجزه کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان بعد از تساوی تیمش در بازی با پرسپولیس در خصوص شرایط این مسابقه صحبت کرد.

وی در مصاحبه تلویزیونی درباره اینکه ظاهراً هشت سال همکاری با یحیی گل محمدی باعث شده شناخت خوبی از تفکرات سرمربی پرسپولیس داشته باشد، گفت: به دستیاری گل محمدی افتخار می‌کنم. سال‌های خوبی با او داشتم. گل محمدی همیشه استاد من است و همیشه استاد من می‌ماند. آنالیز خوبی از پرسپولیس داشتیم. آنها نیمه اول سیستم خود را عوض کردند ولی شاکله پرسپولیس همان بود.

حسینی افزود: بازیکنان ما حرف گوش کردند و از جان مایه گذاشتند. بازی پایاپایی انجام دادیم و حداقل موقعیت را به حریف دادیم و می‌توانستیم در لحظه‌ها ضربه بزنند که بازیکنانمان کم تجربه بودند. درود به شرف بازیکنان نفت مسجد سلیمان. این معجزه فوتبال است. تیمی که تا یک هفته مانده به شروع مسابقات مجوز نداشت و از صفر شروع کرد، بازیکنانش این‌طور شجاعانه بازی م ی کنند، جا دارد از بازیکنانم تشکر کنم.

سرمربی نفت مسجد سلیمان درباره تعویض‌هایش در خط هافبک و حمله تصریح کرد: سه مدافع بلندقد از ابتدا در ترکیب گذاشتیم و می‌دانستیم از پس بازیکنان خط حمله پرسپولیس بر می آیند. بیشتر نگران جناح راست رونده پرسپولیس بودیم که بچه‌ها دستوراتمان را انجام دادند. بازی سطح بالا و پرفشاری بود. نشان دادیم با فوتبال پرفشار می‌توانیم قابلیت تیم حریف را خنثی کنیم. از بازیکنان تشکر می‌کنم که با حداقل امکانات، شجاعانه می‌جنگند.