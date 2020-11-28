وزیر جهاد کشاورزی شهادت فخری زاده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر پیام تسلیت کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در پی شهادت محسن فخری زاده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ترور ناجوانمردانه دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موجب تأثر و تأسف گردید.

اینجانب این ضایعه را به مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، مردم شریف ایران، همکاران ایشان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به ویژه خانواده این شهید بزرگوار تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن شهید گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

کاظم خاوازی

