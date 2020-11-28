  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۸ آذر ۱۳۹۹، ۳:۴۶

با صدور پیامی؛

وزیر جهاد کشاورزی شهادت فخری زاده را تسلیت گفت

وزیر جهاد کشاورزی شهادت فخری زاده را تسلیت گفت

وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی ترور ناجوانمردانه دانشمند شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر پیام تسلیت کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در پی شهادت محسن فخری زاده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ترور ناجوانمردانه دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موجب تأثر و تأسف گردید.

اینجانب این ضایعه را به مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، مردم شریف ایران، همکاران ایشان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به ویژه خانواده این شهید بزرگوار تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن شهید گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

کاظم خاوازی
 

کد مطلب 5082090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها