ترور شهید فخری زاده موجب انسجام ملت و ذلت دشمنان خواهد شد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: انسان‌ها بعد از شهادت بیش از پیش تأثیرگذار بوده و ترور شهید هسته‌ای، محسن فخری زاده به دست ایادی استکبار جهانی بار دیگر پرچم عزت و سربلندی ایران و ذلت و خواری دشمن را متجلی ساخت.

وی افزود: دشمن در طول تاریخ انقلاب این راه کور و غلط را بارها تکرار کرده و دلخوش به این بوده که یک انسان بزرگ را از بین ملت ایران گرفته است اما همیشه دشمن در این مسیر شکست خورده و ناامید برگشته است و ملت بزرگ ایران پیروز بوده‌اند.

ولی نژاد بیان کرد: دشمن با شهادت حاج قاسم، چیزی به دست نیاورد که بتواند به آن مباهات کند اما ملت بزرگ ایران یک پیام بزرگی به دنیا مخابره کرد که دشمن همچنان زبون و ذلیل است.

وی اضافه کرد: ملت بزرگ ایران برای احقاق حق خود و برای به کرسی نشاندن حقانیت خود شهید می‌دهد و فریاد این مظلومیت بر بلندای عالم به اهتزاز درآمده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اگر امروز دکتر فخری زاده به دست ایادی استکبار به شهادت رسید این نشانه قدرت دشمن نیست بلکه نشانه ذلت و زبونی است؛ ترور کور هیچ وقت پیروز نیست و پیروز نهایی در صحنه جنگ مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر دشمن با شهادت رجایی، باهنر، سردار سلیمانی و غیره تصور می‌کند پیروز میدان است آن را بر روی دست گرفته و در گوشه‌ای از تاریخ به نمایش دربیاورد.

ولی نژاد بیان کرد: هر آنچه که اتفاق افتاد به ضرر دشمن بوده و سبب انسجام و همدلی و وفاداری به مقام معظم رهبری، شهدا و انقلاب شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: دشمن با رفتار غلط خود نشان داده که همچنان کینه‌توز است و این ملت بزرگ ایران همچنان به پیش می‌رود و آنها چون تحمل این پیشروی را ندارند بر روی ترور تمرکز کرده‌اند.

ولی نژاد بیان کرد: اگر شهید فخری زاده از میان ملت رخت بر بست، هزاران فخری زاده در دامان ملت پرورش خواهد یافت و به میدان خواهد آمد.

وی اظهارکرد: در طول تاریخ انقلاب و در طول تاریخ، هرجایی که دشمن از ما شهید گرفت و خسارتی وارد شد، آن شهید چونان آفتاب پرنور در تاریخ درخشید و چشم دشمنان را کور کرد.

وی تأکید کرد: امروز دشمنان باید شکست خود را در اضمحلال داعش، در عقب نشینی اسرائیل و در درخشش ملت‌های مظلوم جستجو کند.