حضور پنج مستند مرکز فرهنگی «میثاق» در جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرهنگی میثاق با ۵ مستند در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور دارد. این مرکز فرهنگی مجری طرح مستندهای حاضر در این جشنواره است.

۳ مستند از ۵ مستند مورد نظر، در بخش ملی حضور دارند که شامل مستند «حلب دریا ندارد» به کارگردانی میثم صبوحی و به سفارش خانه مستند، مستند «موسیقی زندگی من است» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی محمودی، مستند «آلوسان» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده و به سفارش مؤسسه ناجی هنر است.

همچنین ۲ مستند نیز در بخش جایزه شهید آوینی است که نام این آثار عبارتند از مستند «محسن ژاپنی» به کارگردانی وحید فرجی و به سفارش مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج، مستند «برادرم نادعلی» به کارگردانی علی تک روستا به سفارش مرکز مستند سوره.

چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» از ۲۵ آذر تا دوم دی ماه به صورت برخط (آن لاین) برگزار می‌شود.