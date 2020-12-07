مدیریت خاک بر آب مقدم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی مراد اکبری در حاشیه مراسم روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران افزود: با استفاده از ماده ۲۳ قانون بودجه، ردیفی را برای خاک و نقشه‌های مدیریت پذیر و افزایش مواد الی خاک پیگیری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: دفتر امور خاک سال گذشته به صورت غیر رسمی تشکیل شد و امسال به دستور وزیر این دفتر برای پیگیری امور خاک فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و ساختار آن شکل گرفته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم تعهدات برنامه ششم را با تأمین اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم تحقق دهیم، چون بخش خاک در کشور ردیف بودجه نداشته و در گذشته مورد غفلت واقع شده است.

اکبری گفت: برای اجرای مصوبه قانون حفاظت خاک، با وجود شرایط کرونایی که نمی‌توانستیم جلسات حضوری با کارشناسان داشته باشیم با کمک سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، تدوین آئین نامه به پایان رسیده و امیدواریم ماه آینده در دولت به تصویب برسد تا در همه کشور عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه، ایران در اصلاح خاک پیشرو است افزود: ۵۰۰ هکتار عملیات زهکشی در خوزستان، گلستان و فارس و سایر استان‌ها انجام داده‌ایم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زیر کشت فقط یک و سه دهم هکتار فاقد محدودیت است به همین دلیل طرح‌های زهکشی در نقاط مختلف کشور در حال اجراست که یکی از بزرگترین آن، در استان گلستان با ظرفیت ۲۸۰ هزار هکتار برنامه‌ریزی شده که ۸۰ هزار هکتار آن زهکشی شده است.

اکبری افزود: به دلیل شوری خاک استان گلستان میزان برداشت دیم در این استان از ۸۰ هزار هکتار اراضی زهکشی شده، میزان برداشت به ۴ تن در هکتار رسیده و به طور متوسط از هر هکتار، دو و نیم تن برداشت می‌شود که این رقم قبلاً ۸۰۰ کیلو در هکتار بود.