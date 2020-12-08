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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۷:۵۰

«ترکی المالکی» اذعان کرد؛

تأیید حمله پهپادی نیروهای مقاومت یمن به عربستان

تأیید حمله پهپادی نیروهای مقاومت یمن به عربستان

سخنگوی رسمی ائتلاف متجاوز سعودی، حمله پهپادی نیروهای مقاومت یمن به جنوب عربستان را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «ترکی المالکی» سخنگوی رسمی ائتلاف متجاوز سعودی حمله پهپادی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه مواضعی در عربستان سعودی را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، المالکی بیان کرد که یک فروند پهپاد بمب گذاری شده از سوی نیروهای انصارالله به سوی مناطق جنوبی عربستان در حرکت بوده است.

نیروهای مقاومت یمن طی هفته گذشته نیز با سه فروند پهپاد، برخی مواضع در خاک عربستان را هدف قرار دادند.

مقامات سعودی معمولاً با تأیید این حملات پهپادی، مدعی ساقط کردن آنها می‌شوند.

یمنی‌ها علاوه بر حملات پهپادی، ید طولایی در حملات موشکی موفقیت آمیز علیه مواضع متجاوزان در یمن و عربستان سعودی دارند که مهم‌ترین نمونه آنها هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو به شمار می‌رود.

کد مطلب 5090473
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      11 2
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      نگذارید این جنایتکاران سعودی خواب راحت داشته باشند...نیروهای زبده باید از فرصت برای ضربه زدن به این روباه منطقه اقدام شود
    • مسعود IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      5 0
      پاسخ
      عربستان واسراییل باید تنبیه شوندچه بدست عزیزان یمنی وچه باموشکهای قدرتمند عزیزان سپاه پاسداران .درودبه شرفشان.دست مریزاد

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