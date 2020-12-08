تأیید حمله پهپادی نیروهای مقاومت یمن به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «ترکی المالکی» سخنگوی رسمی ائتلاف متجاوز سعودی حمله پهپادی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه مواضعی در عربستان سعودی را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، المالکی بیان کرد که یک فروند پهپاد بمب گذاری شده از سوی نیروهای انصارالله به سوی مناطق جنوبی عربستان در حرکت بوده است.

نیروهای مقاومت یمن طی هفته گذشته نیز با سه فروند پهپاد، برخی مواضع در خاک عربستان را هدف قرار دادند.

مقامات سعودی معمولاً با تأیید این حملات پهپادی، مدعی ساقط کردن آنها می‌شوند.

یمنی‌ها علاوه بر حملات پهپادی، ید طولایی در حملات موشکی موفقیت آمیز علیه مواضع متجاوزان در یمن و عربستان سعودی دارند که مهم‌ترین نمونه آنها هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو به شمار می‌رود.