آمادگی وزارت ورزش برای برگزاری ۷ مجمع انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۲ ماه از آخرین مجمع انتخاباتی که طی سال جاری توسط وزارت ورزش برگزار شد، می‌گذرد با این حال هنوز این وزارتخانه در مورد دیگر فدراسیون‌هایی که موظف به برگزاری انتخابات آنهاست قدمی در جهت «تعیین زمان و مکان مجمع» آنها بر نداشته. این در حالی است که مهمترین گام‌ها جهت تشکیل مجمع این فدراسیون‌ها که مربوط به «ثبت نام کاندیداها و تعیین صلاحیت آنها» می‌شود، برداشته شده اما محدودیت‌هایی کرونایی همچنان مانع از نهایی شدن‌شان است.

شطرنج، بدنسازی و پرورش اندام، روستایی و بازی‌های بومی و محلی، پزشکی ورزشی، اسکی، موتورسواری و اتومبیلرانی و نجات غریق هفت فدراسیونی هستند که در نوبت انتخاباتیِ وزارت ورزش قرار دادند. به زودی هم دو فدراسیون دوچرخه سواری (۶ بهمن) و پهلوانی و زورخانه ای (۱۰ بهمن) به این صف اضافه می‌شوند. پروسه انتخاباتی این فدراسیون‌ها و در کل زمان آغاز دور جدید آنها مسئله‌ای است که وزارت ورزش تصمیم گیری در مورد آن و رفع ابهاماتش را به زمان لغو یک قانون موقت در رابطه با کرونا موکول کرده است.

تعیین نصف و نیمه وضعیت ۴۶ کاندیدای ریاست در ۷ فدراسیون

از میان فدراسیون‌هایی که دوره سرپرستی خود را طی می‌کنند و مترصد فراهم شدن شرایط برای برگزاری انتخابات‌شان هستند، پرورش اندام و بدنسازی بیشترین کاندیدا را دارد چراکه ۱۶ نفر با ثبت نام رسمی متقاضی ریاست آن شدند، از این تعداد ۱۱ نفر هم از حیث صلاحیت مدیریتی مجوز کمیته تطبیق وزارت ورزش را گرفتند.

ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی هم ۱۴ کاندیدا داشت که از این تعداد صلاحیت ۱۱ نفر تایید شد. از میان ۱۳ کاندیدایی که متقاضی ریاست فدراسیون نجات غریق شدند، مجوز تایید صلاحیت برای ۶ نفر صادر شد. ۴ نفر از میان ۱۲ نفری که کاندیدای ریاست در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی شدند، تاییدیه صلاحیت مدیریتی خود را از وزارت ورزش گرفته‌اند.

روستایی و بازی‌های بومی و محلی و شطرنج هم به ترتیب ۱۰ و ۹ کاندیدا داشتند. برای هر یک از این فدراسیون‌ها ۵ کاندیدا صاحب تاییدیه وزارت ورزش در مورد صلاحیت مدیریتی شدند.

فدراسیون اسکی و ریاست چهار سال آینده این فدراسیون هم ۹ متقاضی داشت که ۴ نفر آنها تایید صلاحیت مدیریتی شدند. (عبدی افتخاری، حسین زیبایی و محمدرضا غلامرضا سه کاندیدای انصرافی این فدراسیون هستند.)

۴۶ کاندیدایی که صلاحیت مدیریتی آنها توسط وزارت ورزش محرز شده، می‌توانند در مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های مربوطه حضور داشته باشند مشروط به اینکه مراجع ذی صلاح هم صلاحیت آنها را مورد تایید قرار داده باشند. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که موضع این مراجع در مورد کاندیداهای مورد نظر تا حد زیادی مشخص شده و بعضاً به وزارت ورزش هم اعلام شده است اگرچه مهدی مستجاب الدعوه معاون امور مجامع دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در وزارت ورزش می‌گوید این مسئله هنوز به صورت مکتوب اطلاع رسانی نشده است.

مستجاب الدعوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مورد مشخص شدن صلاحیت کاندیداها نه موضوعی را تایید می‌کنم و نه تکذیب، فقط اینکه هنوز در این مورد نتیجه‌ای به صورت مکتوب در اختیار ما گذاشته نشده است.

وزارت ورزش آماده برگزاری انتخابات است

لازمه برگزاری مجمع انتخاباتی برای هر فدراسیون، نهایی شدن پرونده کاندیداها توسط مراجع ذی صلاح است. مستجاب الدعوه می‌گوید هنوز سند مکتوبی مبنی بر اعلام صلاحیت کاندیداها در اختیار وزارت ورزش قرار نگرفته با این حال وی بر آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری مجامع هم تاکید دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: آنچه مانع وزارت ورزش در برگزاری مجامع شده فقط منعی است که به خاطر کرونا و برای برگزاری تجمعات با بیش از ۱۵ نفر وجود دارد. به محض اینکه این محدودیت برداشته شود، وزارت ورزش انتخابات را آغاز می‌کند.

وی در این رابطه ادامه داد: به لحاظ قانونی ۱۵ روز پیش از برگزاری هر مجمع انتخاباتی باید اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده آن به طور رسمی اطلاع رسانی و به اعضای مجمع اعلام شود. در تعیین تاریخ زمان مجمع به گونه‌ای عمل می‌شود که این مورد قانونی رعایت شود.

مستجاب الدعوه در عین حال یادآور شد: زمانی تاریخ مجمع یک فدراسیون مشخص می‌شود که وضعیت صلاحیت تمام کاندیداهای آنها مشخص شده باشد یا اینکه فرصت لازم را در اختیار داشته باشیم تا پیگیری برای اعلام آن را به سرانجام برسانیم.

معاون امور مجامع دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی تاکید کرد: در کل اینکه وزارت ورزش به محض برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی نسبت به از سرگیری انتخابات اقدام می‌کند.

اولویت انتخاباتی با کدام فدراسیون است؟

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش برگزاری انتخابات مجامع فدراسیون‌های ورزشی در سال جاری را از ۱۱ خردادماه با فدراسیون تنیس آغاز کرد. آخرین مجمع انتخاباتی امسال هم ۲۰ مهرماه و برای فدراسیون دوومیدانی برگزار شد. در این فاصله زمانی وزارت ورزش انتخابات سه فدراسیون ووشو (۱۵ تیرماه)، ورزش‌های همگانی (۲۵ تیرماه) و ورزش‌های دانشگاهی (۵ مهرماه) را هم به سرانجام رساند.

این وزارتخانه حتی برای برگزاری انتخابات فدراسیون شطرنج در تاریخ ۶ آبان ماه برنامه ریزی کرده بود اما دو روز پیش از این زمان مقرر ابلاغیه دولت مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر صادر شد و به همین دلیل برگزاری این مجمع از دستور کار خارج شد.

بدین ترتیب وضعیت انتخاباتی ۶ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، روستایی - بازی‌های بومی و محلی، پزشکی ورزشی، اسکی، موتورسواری - اتومبیلرانی و نجات غریق دیگر هم نامعلوم شد.

حالا هم مشخص نیست لغو محدودیت‌های کرونایی چه زمانی اتفاق می‌افتد تا این فدراسیون‌ها روی دور انتخابات‌شان قرار بگیرند ضمن اینکه این مسئله هم مبهم است که در آغاز دوباره انتخابات، اولویت با کدام فدراسیون‌ها خواهد بود؟ شطرنج که یک بار انتخاباتش لغو شد یا دیگر فدراسیون‌ها که مدت زمان زیادی بیشتری از دوره سرپرستی‌شان می‌گذرد؟

مستجاب الدعوه در این زمینه گفت: برای تعیین زمان انتخابات ۷ فدراسیون موردنظر طبق نظر رئیس مجمع که وزیر ورزش است، عمل خواهد شد.