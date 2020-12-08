تداوم رکود بازار مسکن/ سقوط اوراق تسهیلات به کانال ۵۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز سه شنبه ۱۸ آذر بازار سرمایه با کاهش در تعداد معاملات، تعداد برگه‌های فروخته شده و همچنین نرخ هر برگه مواجه شد که به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بازار مسکن، در بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن نیز اثرگذار بوده است.

در معاملات امروز این اوراق که برای نخستین بار پس از آنکه در خرداد ماه، نرخ اوراق تسهیلات مسکن از کانال ۵۰ هزار تومانی که در اردیبهشت ماه بود، با دو کانال رشد، وارد دامنه ۷۰ هزار تومانی شد و سپس در مرداد امسال و در پی آغاز دوره کاهشی شاخص کل بورس، وارد دامنه ۹۰ هزار تومانی شد و حتی در چند روز، رقم ۱۰۰ هزار تومان را تجربه کرد، در معاملات امروز وارد دامنه ۵۰ هزار تومان شد.

کاهش نرخ اوراق تسهیلات مسکن در کمتر از یک ماه اخیر آغاز شد و با اعلام متوسط قیمت مسکن در آبان ماه همزمان شد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان ماه، این بازار نه تنها با کاهش حدوداً ۵۰ درصدی تعداد معاملات مواجه شد، بلکه از رشد ماهانه این بازار که در ماه‌های پیش از آن، رشد شتابانی داشت و سبب دستیابی به رکورد رشدِ ماهانۀ ۱۰ درصدیِ متوسطِ قیمتِ مسکن در مهر ماه نسبت به شهریور ماه شد، در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن (مهر امسال) هم خبری نبود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، دو عامل افت بازدهی بازار مسکن که به خروج خریداران سرمایه‌ای از این بازار و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خانوارها که به خروج خریداران مصرفی منجر شد، از عوامل کاهش تقاضای خرید مسکن در آبان ماه بوده که احتمالاً این روند در یکی دو ماه آینده هم ادامه داشته باشد.

برخی کارشناسان بازار مسکن بر این نظرند که با توجه به لایحه انبساطی بودجه ۱۴۰۰ و احتمال افزایش رشد نقدینگی و تورم عمومی در سال آینده، احتمال افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش تقاضای خرید سرمایه‌ای وجود دارد که در بروز برخی تلاطم‌ها در بازار اوراق تسهیلات مسکن مؤثر خواهد بود.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روز جاری در بیشتر نمادها در بازه ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است.

ارزان‌ترین برگه تسهیلات مسکن به نماد تسه ۹۸۰۷ (اوراق مسکن مهر ۹۸) با قیمت ۵۷ هزار و ۲۵۰ تومان و گران‌ترین برگه نیز به یکی از معاملات نماد تسه ۹۹۰۲ (اوراق مسکن اردیبهشت امسال) با قیمت ۶۴ هزار تومان اختصاص داشت.

بیشترین تعداد برگه‌های فروخته شده نیز با حدود ۱۷ هزار برگه به نماد تسه ۹۹۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان امسال) تعلق داشت که به دلیل افزایش عرضه این برگه‌ها، در چند معامله تا دامنه ۵۶ هزار تومان هم افت کرده بود اما در حال حاضر با متوسط قیمت ۵۹ هزار و ۲۳۰ تومان در حال معامله است.

با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن، بیشتر نمادهای تسه زیرمجموعه اوراق تسهیلات مسکن، به جز اوراق تسهیلات مسکن آبان امسال (تسه ۹۹۰۸) که به دلیل آنکه آخرین نمادی است که در فرابورس عرضه شده، در سایر نمادها در معاملات امروز، با کمتر از هزار برگه تقاضای خرید مواجه شدند.