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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

شمخانی در دیدار وزیر خارجه سوریه:

هسته‌های تروریستی داعش با پشتیبانی آمریکا در حال گسترش است

هسته‌های تروریستی داعش با پشتیبانی آمریکا در حال گسترش است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا با حضور در سوریه به دنبال غارت نفت سوریه، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تقویت و گسترش هسته‌های تروریستی داعش در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل المقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه که به تهران سفر کرده است، صبح امروز (سه‌شنبه) با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با اشاره به سطح عالی روابط راهبردی ایران و سوریه و با تمجید از نقش مهم و ممتاز این کشور در مقاومت منطقه‌ای علیه اشغالگری و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی بر ضرورت استمرار و گسترش روابط تهران - دمشق تاکید کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا با حضور در سوریه به دنبال غارت نفت سوریه، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تقویت و گسترش هسته‌های تروریستی داعش در منطقه است؛ تصریح کرد؛ باید به حضور شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه پایان داد.

وی با اشاره به علت وجودی و رمز بقای رژیم صهیونیستی که توسعه تجاوز به حقوق انسان‌ها و ترور است، افزود: جامعه جهانی و مجامع بین‌المللی باید برای ایجاد جهانی امن و آرام در برابر اقدامات این رژیم خون‌آشام و ضد بشری قاطعانه بایستد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بی تردید جهان، بدون رژیم صهیونیستی امن‌تر خواهد شد.

شمخانی گفت: دولتمردانی که با حقارت مشغول عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و کمک به اجرای نقشه‌های امریکا در منطقه هستند فرجامی بهتر از قذافی و عمر البشیر نخواهند داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تجلیل از مقاومت مردم و دولت سوریه در برابر تجاوز و تروریسم عبری - داعشی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه ملت و دولت سوریه را در مسیر مبارزه با تجاوزگری و نابودسازی تروریسم تنها نخواهد گذاشت.

شمخانی تصریح کرد: خون پاک فرزندان مقاومت در ایران، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و همه بلاد اسلامی بنیان اشغالگری، تجاوز و تروریسم را از منطقه ریشه کن خواهد کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه سوریه نیز با قدردانی از حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی در برابر تروریسم و تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: دولت و ملت سوریه هیچگاه خاطره جانفشانی و فداکاری سرداران و سربازان ایرانی و در راس آنها شهید قاسم سلیمانی فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به روابط خوب دو کشور در همه حوزه‌ها بر تقویت و گسترش این روابط به ویژه در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد.

کد مطلب 5090612
هادی رضایی

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