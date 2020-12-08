به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل المقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه که به تهران سفر کرده است، صبح امروز (سه‌شنبه) با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با اشاره به سطح عالی روابط راهبردی ایران و سوریه و با تمجید از نقش مهم و ممتاز این کشور در مقاومت منطقه‌ای علیه اشغالگری و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی بر ضرورت استمرار و گسترش روابط تهران - دمشق تاکید کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا با حضور در سوریه به دنبال غارت نفت سوریه، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تقویت و گسترش هسته‌های تروریستی داعش در منطقه است؛ تصریح کرد؛ باید به حضور شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه پایان داد.

وی با اشاره به علت وجودی و رمز بقای رژیم صهیونیستی که توسعه تجاوز به حقوق انسان‌ها و ترور است، افزود: جامعه جهانی و مجامع بین‌المللی باید برای ایجاد جهانی امن و آرام در برابر اقدامات این رژیم خون‌آشام و ضد بشری قاطعانه بایستد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بی تردید جهان، بدون رژیم صهیونیستی امن‌تر خواهد شد.

شمخانی گفت: دولتمردانی که با حقارت مشغول عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و کمک به اجرای نقشه‌های امریکا در منطقه هستند فرجامی بهتر از قذافی و عمر البشیر نخواهند داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تجلیل از مقاومت مردم و دولت سوریه در برابر تجاوز و تروریسم عبری - داعشی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه ملت و دولت سوریه را در مسیر مبارزه با تجاوزگری و نابودسازی تروریسم تنها نخواهد گذاشت.

شمخانی تصریح کرد: خون پاک فرزندان مقاومت در ایران، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و همه بلاد اسلامی بنیان اشغالگری، تجاوز و تروریسم را از منطقه ریشه کن خواهد کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه سوریه نیز با قدردانی از حمایت‌های همه جانبه جمهوری اسلامی در برابر تروریسم و تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: دولت و ملت سوریه هیچگاه خاطره جانفشانی و فداکاری سرداران و سربازان ایرانی و در راس آنها شهید قاسم سلیمانی فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به روابط خوب دو کشور در همه حوزه‌ها بر تقویت و گسترش این روابط به ویژه در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد.