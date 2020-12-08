به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، مستند بلند «راکفیلد» Rockfield تولید سال ۲۰۲۰ کشور انگلستان به کارگردانی هانا بریمن در بخش بهترین‌های جهان مستند چهاردهمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به نمایش گذاشته می‌شود.

در خلاصه موضوع این فیلم مستند ۹۰ دقیقه‌ای آمده است: «پنجاه سال پیش در حومه‌ ولز، دو برادر روستایی آماده می‌شدند تا مزرعه خانوادگی را تحویل بگیرند، اما رویای آنها آهنگسازی بود. آنها ایده‌ جسورانه‌ای داشتند و می‌خواستند در اتاق زیر شیروانی این مزرعه، استودیویی راه‌اندازی کنند و آهنگ‌های خود را بسازند. این دو برادر ناخواسته استودیوهای افسانه‌ای راکفیلد را راه‌اندازی کردند.»

‌مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، از ۲۵ آذر تا ۲ دی‌ماه ۹۹ و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹ به صورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) برگزار خواهد کرد.