به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶۶ نفر از اساتید حوزه‌های علمیه و مبلغان سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از فاصله زیاد کشور در حوزه‌های فرهنگ، عدالت اجتماعی، اقتصاد و معیشت با اهداف انقلاب اسلامی، تاکید کردند نارسایی‌های موجود در کشور حاصل مدیریت اشرافی و رانتی و نگاه به بیرون مرزها است.



متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا (سوره احزاب آیه ۳۹)

همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچکس جز خدا بیم ندارند. و خدا برای حسابرسی کفایت می‌کند.

انقلاب اسلامی ایران بر محور دین، عدالت، آزادگی و عقلانیت علیرغم دشمنی‌های فراوان جبهه استکبار موفقیت‌های چشمگیر و غیر قابل انکاری در عرصه‌های تولید علم، امنیت ملی، صنایع دفاعی، هوافضا، صنایع هسته‌ای، فناوری نانو، حوزه سلامت و بهداشت، علوم زیستی و ژنتیک و موارد متعدد دیگری در منطقه و جهان داشته است که او را از مهمترین قدرت‌های تأثیرگذار بر معادلات منطقه‌ای و جهانی ساخته است. این توفیقات در سایه تکیه بر ارزش‌های انقلابی، مدیریت جهادی، نیروهای خودی و میدان دادن به جوانان با انگیزه و خلاق با محوریت ولایت به عنوان حجت موجه ما در زمان غیبت صورت گرفت.

مع الاسف با وجود همه این پیشرفت‌ها در حوزه‌های فرهنگ، عدالت اجتماعی، اقتصاد و معیشت فاصله زیادی با اهداف انقلاب اسلامی داریم.

امروزه ولنگاری فرهنگی، نابسامانی فضای مجازی، تبعیض، تورم افسارگسیخته، گرانی‌های روزانه و گاه ساعتی در مسکن و خودرو و نیازهای اولیه مردم، بی ثباتی قیمت‌ها، احتکار، قاچاق کالا از مبادی رسمی، اوضاع ناپایدار بازار سرمایه و بورس، عدم نظارت بر بازار و … آلام و دردهای جامعه ماست که وضعیتی طاقت‌فرسا به وجود آورده و با سلب اعتماد و دلسردی مردم، چهره‌ای ناکارآمد از نظامی کارآمد را به تصویر کشیده است.

به خوبی می‌دانیم این نارسایی‌ها حاصل مدیریت اشرافی و رانتی، امید و نگاه به بیرون مرزها، شرطی کردن اقتصاد، خود تحریمی، گرو گرفتن معیشت مردم به نفع مقاصد سیاسی، ارتباط باندها و شبکه‌های فساد با برخی صاحبان مقام و قدرت، سو مدیریت و ضعف تدبیر می‌باشد که سفره مردم را کوچک و آنها را دچار خستگی و عصبانیت از عملکرد مسئولان نموده است.

تأسف بارتر اینکه هنوز گروهی از تصمیم گیران ما آدرس اشتباه به مردم می‌دهند و حل مشکلات را در مذاکره و ارتباط با آمریکا می‌دانند و از خسارت‌های وارده در اثر بی برنامگی و گره زدن همه امور زندگی و معیشت مردم به این مذاکره و ایجاد رابطه عبرت نمی‌گیرند.

این رویکرد ذلیلانه، دشمن را در به شهادت رساندن سرمایه‌های ارزشمند نظام و انقلاب همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید فخری زاده، جری تر کرده و باعث شده است بانیان مذاکره، دچار تزلزل و تردید افکنی در گرفتن انتقام شوند.

امضا کنندگان این نامه با تبعیت از فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در جمع سران قوا و الهام از رهنمودهای ایشان ضمن قدردانی از خدمات انجام شده مسئولین، انتظار دارند:

۱- قوه مجریه به ویژه شخص رئیس جمهور با حضور خود در متن مردم و عرصه خدمت رسانی فرصت باقیمانده را غنیمت دانسته و تمام همتشان را برای جبران مافات به کار گیرند تا با خاطره بهتر دولت را به پایان رسانند.

۲- قوه مقننه با انجام دقیق وظایف نظارتی و تصویب قوانین راهگشا و فوریتی، دولت را در کار و تلاش بیشتر یاری رسانده و انتظار مردم را از مجلس انقلابی برآورده نمایند.

۳- قوه قضائیه با به کار گیری بیشتر عناصر شجاع، با تقوی و کاردان بدون هیچ محافظه کاری با مفسدان و اخلال گران در هر منصب و مقام و با هر اسم و نامی برخورد قاطع نموده و نتیجه را به طور شفاف اطلاع رسانی نمایند.

در خاتمه از ملت شریف ایران، صاحبان اصلی انقلاب و صابران در سختی‌ها از آغاز نهضت تاکنون انتظار می‌رود با بصیرت همیشگی خود حساب وادادگان دنیا طلب و مرعوبین منفعل را از انقلابیون اصیل جدا ساخته، با همدلی مومنانه و پیشگامی خیرین، انصاف و رحم بین یکدیگر و تضرع به درگاه ربوبی موجبات نزول رحمت الهی و گشایش در زمانه عسرت شوند.

امید که با استقامت بر عهدمان با امام و میثاقمان با شهدا زمینه ساز ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء باشیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

حجت الاسلام مسعود عالی

حجت الاسلام سید حسین مؤمنی

حجت الاسلام مهدی طائب

حجت الاسلام برادران

حجت الاسلام حسین فلاح زاده

حجت الاسلام مهدی میرباقری

حجت الاسلام محمدرضا عابدینی

حجت الاسلام رضا محمدی

حجت الاسلام ماندگاری

حجت الاسلام محمد حسن نبوی

حجت الاسلام مهدوی ارفع

حجت الاسلام اصغر قائمی

حجت الاسلام میرزامحمدی

حجت الاسلام جوشقانیان

حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای

حجت الاسلام محسن عباسی ولدی

حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون

حجت الاسلام سید رحیم توکل

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه

حجت الاسلام حسین گنجی

حجت الاسلام محمد محمدی قاینی

حجت الاسلام جواد محدثی

حجت الاسلام محسن صفدری

حجت الاسلام جعفر واضحی

حجت الاسلام حیدری کاشانی

حجت الاسلام سید حسین آقامیری

حجت الاسلام علیرضاپناهیان

حجت الاسلام علی ثمری

حجت الاسلام محسن تاج لنگرودی

حجت الاسلام مسعود تاج لنگرودی

حجت الاسلام سرلک

حجت الاسلام حامد کاشانی

حجت الاسلام مصطفی کرمی

حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی

حجت الاسلام محمد سعیدی

حجت الاسلام سید مهدی حائری

حجت الاسلام مجتبی نظری

حجت الاسلام سید صالح هاشمی

حجت الاسلام سید مهدی اصل نژادی

حجت الاسلام لطف الله زارع زاده نجفی

حجت الاسلام حسینی خور نژاد

حجت الاسلام یونس ترابی

حجت الاسلام عبدالمجید آقاجانی

حجت الاسلام سعید اسمعلی پور

حجت الاسلام عادل عبادی

حجت الاسلام جعفر داداشی

حجت الاسلام باقر ریاضی

حجت الاسلام مهدی خان زاده

حجت الاسلام علیزاده

حجت الاسلام مهدی شیرزاد

حجت الاسلام علی اکبر حیدر زاده

حجت الاسلام صالح عبدالله پور

حجت الاسلام روح الله بجانی

حجت الاسلام کاظم سلامتی

حجت الاسلام محمد کفیلوئی

حجت الاسلام جابر شهنامی

حجت الاسلام عبدالکریم کشکولی

حجت الاسلام مهدی نیلی پور

حجت الاسلام محمد عمومی

حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی

حجت الاسلام مهدی سلیمانی

حجت الاسلام علی احتشام

حجت الاسلام صادق رزاقی

حجت الاسلام محمدرضا میلانی نژاد

حجت الاسلام یدالله رضایی

حجت الاسلام امیرافشار دوست

حجت الاسلام حسین ملکی

حجت الاسلام حمید اسکندری فر

حجت الاسلام ناصر مظلوم

حجت الاسلام محمدجواد روستایی

حجت الاسلام سید کمیل تولیت

حجت الاسلام ابراهیم باقرزاده

حجت الاسلام عباس چگینی

حجت الاسلام شمس اله سراج (صفرلکی)

حجت الاسلام مهدی اکبرنژاد

حجت الاسلام اسعد انصاری

حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی

حجت الاسلام ابوالفضل احمدی

حجت الاسلام سید احمد موسوی

حجت الاسلام محمد باقر علیمردانی

حجت الاسلام مرتضی عالی پور

حجت الاسلام علی بهرامی

حجت الاسلام عبدالله کیوانی

حجت الاسلام راشد یزدی

حجت الاسلام سید جعفر طباطبایی

حجت الاسلام سید مهدی شیرازی

حجت الاسلام محمد وفایی

حجت الاسلام عباس فرازی

حجت الاسلام محمد هادی مشیری

حجت الاسلام رجایی خراسانی

حجت الاسلام مرتضی دهشت

حجت الاسلام واعظ رضوی

حجت الاسلام جعفر اسلامی فر

حجت الاسلام محمد جواد نظافت

حجت الاسلام حائری

حجت الاسلام سید محمد افشین فر

حجت الاسلام حجت سالاری

حجت الاسلام فلسفی

حجت الاسلام عبدالحسین شوشتری نسب

حجت الاسلام محسن حیدری

حجت الاسلام میر احمدرضا حاجتی

حجت الاسلام مسعود بهرام پور

حجت الاسلام محسن شفیعی

حجت الاسلام سید یعقوب موسوی

آیت ا… محمد ابوالقاسم دولابی

حجت الاسلام جعفر رحیمی

حجت الاسلام قربانعلی مصطفوی

حجت الاسلام جواد جعفری

حجت الاسلام سیدعلی موسوی تبار

حجت الاسلام حسینعلی زاهدی پور

حجت الاسلام محمد نوری

حجت الاسلام احمد اصلانی

حجت الاسلام محمد نظری

حجت الاسلام زین العابدین آقاجانلو

حجت الاسلام سید عمران حسینی

حجت الاسلام محمد مهدی بیگ محمدی

حجت الاسلام مهدی باقری

حجت الاسلام حسن شجاعی

حجت الاسلام عین الله باقری

حجت الاسلام یحیی جهانگیری

حجت الاسلام علی اسدی

حجت الاسلام علیرضا مهرانفر

حجت الاسلام محسن دیانی

حجت الاسلام بارانی

حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس

حجت الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد

حجت الاسلام حسینعلی قدرتی

حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر

حجت الاسلام مرتضی مطیعی

حجت الاسلام حسنعلی عربی

حجت الاسلام محبی

حجت الاسلام سید خلیل حسینی

حجت الاسلام اصغری حسامیه

حجت الاسلام علیرضا حدائق

حجت الاسلام سید ابوالفضل رضوی اصفهانی

حجت الاسلام سیدمحمد انجوی نژاد

حجت الاسلام علی اکبر کلانتری

حجت الاسلام سید محی الدین طاهری

حجت الاسلام سید مهدی خضری

حجت الاسلام پورذهبی

حجت الاسلام عابدین رستمی

حجت الاسلام محمدرضاکمالی

حجت الاسلام عسکری (امام جمعه رفسنجان)

حجت الاسلام سید محمدحسین حائری زاده

حجت الاسلام هادی خشنودی

حجت الاسلام مهدی کیانی اصل

حجت الاسلام میرهاشمی

حجت الاسلام دکتر سلمانیان

حجت الاسلام سادات مزنگی

حجت الاسلام محمد مدنی

حجت الاسلام علی کاظمی

حجت الاسلام سید احمد میر عمادی

حجت الاسلام لطیف صادقی

حجت الاسلام محمود مشایخ

حجت الاسلام رضا تاج آبادی

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی اراکی

حجت الاسلام ابوالفضل صابری اراکی

حجت الاسلام بکتاشیان معروف به (مهدوی)

حجت الاسلام محمدی

حجت الاسلام حسن فاضلیان

حجت الاسلام سیدکاظم مدرسی

حجت الاسلام محمدحسین فهیم نیا

حجت الاسلام محمدعلی فرشاد

حجت الاسلام صمدی یزدی

حجت الاسلام مهدی مهدوی نژاد