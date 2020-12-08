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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۶

سامانه ذی‌حساب شهر راه اندازی شد

سامانه ذی‌حساب شهر راه اندازی شد

سامانه ذی‌حساب شهر  با حضور رئیس شورای شهر و ناظر رئیس شورا درامور محاسبات و پایش عملکرد شورای اسلامی شهر تهران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار دست نامه الکترونیکی مالی و معاملاتی ویژه ذی حسابان منتخب شورای اسلامی شهر تهران توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورا طراحی و اجراء شده است.

این اپلیکیشن علاوه بر آنکه کلیه مقررات و قوانین مالی و معاملاتی، مصوبات شورا و … را در دسترس کاربران قرار می دهد، از امکان گزارشگری مالی آنلاین قائم مقامان ذی حساب به شورا و امکان ثبت شکایت شهروندان از عملکرد قائم مقامان ذی حساب و ثبت گزارش تخلفات مالی و معاملاتی در شهرداری برخوردار است.

دسترسی به محتوای آموزشی حوزه مالی و معاملاتی، اطلاعات برنامه و بودجه شهرداری و گزارشات تفریغ بودجه و حسابرسی صورتهای مالی از دیگر امکانات این اپلیکیشن به شمار می آید، کلیه کاربران برای دانلود و استفاده از این اپلیکیشن می توانند به پایگاه اطلاع رسانی شورا مراجعه کنند.

کد مطلب 5090990

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