به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار دست نامه الکترونیکی مالی و معاملاتی ویژه ذی حسابان منتخب شورای اسلامی شهر تهران توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورا طراحی و اجراء شده است.

این اپلیکیشن علاوه بر آنکه کلیه مقررات و قوانین مالی و معاملاتی، مصوبات شورا و … را در دسترس کاربران قرار می دهد، از امکان گزارشگری مالی آنلاین قائم مقامان ذی حساب به شورا و امکان ثبت شکایت شهروندان از عملکرد قائم مقامان ذی حساب و ثبت گزارش تخلفات مالی و معاملاتی در شهرداری برخوردار است.

دسترسی به محتوای آموزشی حوزه مالی و معاملاتی، اطلاعات برنامه و بودجه شهرداری و گزارشات تفریغ بودجه و حسابرسی صورتهای مالی از دیگر امکانات این اپلیکیشن به شمار می آید، کلیه کاربران برای دانلود و استفاده از این اپلیکیشن می توانند به پایگاه اطلاع رسانی شورا مراجعه کنند.