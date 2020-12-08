ابتکار صلح هرمز هنوز روی میز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان خطاب به همسایگان در خلیج فارس نوشت: چرا از ایالات متحده و سه کشور اروپایی می‌خواهید در مذاکرات با ایران حضور داشته باشند، در حالی که با آن‌ها هیچ مذاکره‌ای در خصوص منطقه ما انجام نخواهد گرفت، چراکه آن‌ها، خود، مشکل منطقه ما هستند.

متن این توئیت به شرح زیر است:

همسایگان عزیز

چرا از ایالات متحده و سه کشور اروپایی می‌خواهید در مذاکرات با ایران حضور داشته باشند، در حالی که:

اولا، با آن‌ها هیچ مذاکره‌ای در خصوص منطقه ما انجام نخواهد گرفت، چراکه آن‌ها، خود، مشکل منطقه ما هستند

ثانیا، ما می‌توانیم بدون دخالت خارجی‌ها، مستقیما با هم صحبت کنیم

ابتکار صلح هرمز (HOPE) هنوز روی میز است.