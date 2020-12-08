‌به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا توحدی مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی گفت: تمهیدات قابل توجهی به‌منظور برگزاری پنجمین جشنواره صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فجر در بهمن ماه سال جاری دیده شده است.

او گفت: با توجه به شیوع کرونا و عدم امکان برگزاری جشنواره فجر به صورت حضوری، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام شده که از طریق نگاه متفاوت به صنایع‌دستی، جذابیت‌های بصری قابل توجهی در این رویداد که به صورت مجازی برگزار خواهد شد، ایجاد شود.

توحدی اضافه کرد: تغییر فرایند، به ویژه در انتخاب اولیه آثار انجام می‌شود اما چیدمان و داوری نهایی آثار حتمی است و حتی از طریق ادغام برنامه‌های پرمخاطب و مسابقات هنری و فرهنگی با این جشنواره، انتظار می‌رود با وجود شیوع کرونا، این رویداد با استقبال مجازی چشمگیری روبه‌رو شود.

مدیرکل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خاطرنشان کرد: این جشنواره از سال ۱۳۹۵ به‌طور مستمر برگزار شده و هدف از برگزاری آن ارتقای کیفی صنایع‌دستی فاخر و امکان دریافت ایده در یک فضای سالم رقابتی است.