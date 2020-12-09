تولید زیردریایی کنترلی سازگار با جی پی اس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شناسایی مسیر حرکت زیردریایی‌ها در زیر آب با توجه به ناسازگاری سیستم موقعیت یابی جی پی اس کار دشواری است. اما برای اولین بار زیردریایی ساخته شده که با فناوری جی پی اس سازگار بوده و حتی می‌توان آن را بر روی نقشه گوگل نیز رصد کرد.

این زیردریایی کنترل از راه دور که توسط شرکت کانادایی دیپ تریکر ساخته شده، Revolution NAV نام دارد و به صورت بی سیم به اپراتوری در خشکی مرتبط می‌شود. این زیردریایی دارای شش موتور پیش برنده (دو عمودی و چهار افقی) است و می‌تواند به عمق حداکثر ۳۰۵ متری آب فرو رفته و ویدئوهایی با کیفیت ۴K و ۳۰ فریم در ثانیه تهیه کند.

چراغ‌های قدرتمند ال ای دی، یک بازوی رباتیک برای گرفتن اشیای مختلف و باتری لیتیومی شارژ شونده در عرض سه ساعت برای هشت ساعت استفاده از زیردریایی از جمله امکانات آن است. زمانی که این زیردریایی به آب انداخته می‌شود، یک دستگاه مبدل پالس های صوتی نیز بر روی آب و در نزدیکی محل حرکت این زیردریایی قرار می‌گیرد. این مبدل پالس، ردگیری موقعیت جغرافیایی این زیردریایی را به صورت آنی ممکن می‌کند.

قیمت این محصول ۵۷ هزار دلار است و البته مدلی از آنکه فاقد قابلیت ردگیری با جی پی اس است، سی هزار دلار قیمت دارد.