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۲۱ آذر ۱۳۹۹، ۸:۰۶

آیت الله اشکوری:

آیت الله یزدی زاهدانه زیست و دارایی اش را وقف حوزه علمیه کرد

آیت الله یزدی زاهدانه زیست و دارایی اش را وقف حوزه علمیه کرد

قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ایشان زاهدانه زیستند و هرچه را که داشتند وقف حوزه علمیه کرده و چیزی از مال دنیا به‌جز توشه اعمالشان همراه خود نبردند.

آیت‌الله سیدعلی اشکوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات آیت‌الله یزدی برای انقلاب اسلامی گفت: مرحوم آیت الله یزدی در نهضت امام خمینی (ره) از السابقون بود چنانچه ایشان چه در قبل از انقلاب و چه در پس از انقلاب در کنار نظام و انقلاب اسلامی بودند و تا آخرین لحظه حیاتشان از هستی نظام دفاع کردند و بارها از حیثیت خودشان برای نظام و حوزه علمیه هزینه کردند.

وی با اشاره به آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» افزود: ایشان زاهدانه زیستند و هرچه را که داشتند وقف حوزه علمیه کرده و چیزی از مال دنیا به‌جز توشه اعمالشان همراه خود نبردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مرحوم آیت الله یزدی علی رغم اتهامات فراوانی که از سوی برخی دوستان نادان و دشمنان بی‌انصاف و بی‌مروت نسبت به ایشان زده می‌شد از خود گذشتی زیادی در راه انقلاب اسلامی نشان داد.

کد مطلب 5091966

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