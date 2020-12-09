به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد درباره پورت اپراتورهای بندر شهید رجایی و مزایده بعدی اپراتوری، گفت: قرارداد اپراتورها پنج ساله است و قرارداد فعلی تا سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال تغییر مدل قراردادها در اپراتوری نیز گفت: چنانچه در اثنای این قرارداد به توافقات جدیدی با پورت اپراتورهای موجود برای سرمایه گذاری برسیم، این امکان وجود دارد که قراردادها را از قراردادهای مدیریتی به قراردادهای سرمایه گذاری بلندمدت در قالب BOT ارتقا دهیم و متناسب با میزان سرمایه گذاری، شاهد تطویل زمان قرارداد نشویم.

وی اظهار کرد: پس از پایان قرارداد پنج ساله با دو اپراتور فعلی، مزایده با شرایط مدنظر سازمان بنادر و دریانوردی برای این پایانه‌ها انجام و اپراتورهای مناسب برای این دو پایانه انتخاب می‌شود.