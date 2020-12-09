اصلاح الگوی فرهنگی رابطه انسان و محیط زیست با تکیه بر مردم شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن رحیمی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی این مطلب را در نشست «مردم شناسی، دانش بومی و محیط زیست» از سلسله نشستهای هفته پژوهش این پژوهشکده به دبیری محمد مکاری مدیر گروه مردم شناسی زیست محیطی، مطرح کرد.
او آلودگی و آسیبهای زیست محیطی حوضه رودخانه چالوس را بر اساس مطالعه میدانی خود به بحث نهاد و تصریح کرد: عامل انسانی بیشترین تخریب را در این منطقه داشته که نمونه آن انباشت زبالههای راه سازی در حاشیه رودخانه چالوس است.
در ادامه اعظم موسوی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی در خصوص طرح موظفی اش در سال ۱۳۹۸ با عنوان «مردم شناسی خوراک در شهر کرمان و سیرجان» و بارگذاری آن در اطلس مردم شناسی سخن گفت.
اطلاعات به دست آمده در خصوص فرهنگ خوراک، آداب غذا خوردن، روشهای پخت، خوراک های آئینی، خوراک های درمانی، روشهای نگهداری خوراک و میوهها و… از عناوینی بود که موسوی در ادامه به طرح آنها پرداخت.
خدیجه امامی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی نیز در ادامه به بررسی طرح «مردم شناسی غار نمکدان قشم» به عنوان اثری جهانی پرداخت و گفت: این عنصر از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا قشم مکانی برای مطالعه پیوند میان انسان و طبیعت به شمار میآید و کاربرد درمانی و بحث گردشگری نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
هما حاج علی محمدی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی نیز به بازشناسی دانش بومی و پزشکی مردمی در حوزه زیست محیطی جنگل حرا در جزیره قشم پرداخت و گفت: واگذاری و نگهداری جنگلها اگر به دست خود مردم باشد بهتر در حفظ و نگهداری آن خواهند کوشید چرا که نسل به نسل همانطور که زندگی مردم حفظ شده جنگل حرا نیز حفظ شده است.
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