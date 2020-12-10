به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مایک پمپئو» با ادعای اینکه پکن درصدد سرقت نوآوری از آمریکا است، از دانشگاههای ایالات متحده خواست تا کمکها و همچنین دانشجویان چینی را به دقت تحتِ نظر داشته باشند.
این دیپلمات آمریکایی که به داشتن دیدگاههای جنگطلبانه علیه چین مشهور است، در سفری به ایالت جورجیا گفت که ایالات متحده باید از اتباع چینی که «به راستی» خواهان تحصیل در آمریکا هستند، استقبال کند؛ اما وی در ادامه به دو دانشجوی چینی اشاره کرد که به جاسوسی و انجام عملیاتهای ایذایی برای ارعاب دانشجویان چینی در خارج از کشور متهم شدهاند.
وی در سخنرانی خود در دانشگاه فنی جورجیا ادعا کرد که «حزب کمونیست چین میداند هرگز نمیتواند با ابتکار و نوآوریهای ما [آمریکا] برابری کند. از این رو، چین سالانه ۴۰۰ هزار دانشجو را به ایالات متحده آمریکا میفرستد».
وی بار دیگر از دانشگاههای آمریکا خواست تا تمام مؤسسات کنفوسیوس را تعطیل کنند. این مؤسسات که از سوی پکن تأمین بودجه میشوند، زبان چینی آموزش میدهند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: «ما نیاز داریم که مقامات اجرایی مؤسسات کنفوسیوس را تعطیل کنند و در مورد آنچه که به اصطلاح «گروههای دانش آموزی» و مورد پشتیبانی مالی حزب کمونیست چین خوانده میشوند، تحقیق کنند».
مایک پمپئو همچنین چین را تهدید اصلی علیه جهان خواند و مدعی شد که رئیس جمهور ترامپ دههها پیکار شکست خورده آمریکا با چین را متحول کرد.
گفتنی است که در سالهای اخیر، روابط دوجانبه آمریکا و چین به شدت رو به تیرگی گرائیده است و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با راه اندازی جنگ تجاری علیه پکن، دولت چین را به جاسوسی صنعتی متهم میکند.
دولت کنونی آمریکا همچنین غول فناوری چین، شرکت هوآوی، را در فهرستی قرار داده که هرگونه مراوده و رابطه تجاری با این شرکت را برای شرکتها و مؤسسات آمریکایی محدود میکند.
ترامپ همچنین پکن را به دلیل واکنش اولیه خود به شیوع ویروس کرونا مورد حملههای لفظی مکرر قرار داد و از این ویروس تحت عنوان «ویروس چینی» نام میبرد.
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