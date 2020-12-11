مناسب سازی و ساخت ۴۵۰۰ متر پیاده رو در ۶۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر _مهران کامل، داود لطفی شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به اقدامات صورت گرفته در منطقه در زمینه پیاده روسازی اذعان داشت: در ۳۳ معبر ۱۱ هزار متر طول پیاده رو ساخته شده است و در ۶۰ روز اخیر بیش از ۴۵۰۰ متر پیاده رو مرمت یا احداث شده اند.

وی افزود: پیاده روی سازی ضلع جنوبی خیابان زمزم که جزو پروژه‌های اولویت دار و توسعه محلی بوده به پایان رسیده و اخیراً پیاده رو سازی خیابان نیک نفس استارت خورده است.

شهردار منطقه ۱۷ ادامه داد: همچنین مرمت و بازسازی معابر شامل لکه گیری و روکش آسفالت در قالب ۴۷۰۰ تن آسفالت ریزی معادل ۳۷ هزار متر مربع در سطح نواحی صورت گرفته است که ۶۵۰ تن معادل ۵۲۰۰ متر مربع در دوماه اخیر رقم خورده است.

لطفی با بیان اینکه نهرسازی در سطح نواحی سه گانه باسرعت در حال انجام است خاطرنشان کرد: نهرسازی در قالب شبکه جمع آوری آب‌های سطحی درحال اجراست که طی آن ۱۱ هزار و ۷۰۰ متر طول در ۸ ماه اول امسال در قالب ۵۱ معبر شبکه جمع آوری آب‌های سطحی انجام شده است که از ابتدای پاییز تا کنون ۱۵۰۰ متر طول از آب‌های سطحی جمع آوری شده است.