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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۸:۲۴

استاندار ایلام:

۹۳ درصد بازاریان ایلامی دستورالعمل های کرونایی را رعایت کردند

۹۳ درصد بازاریان ایلامی دستورالعمل های کرونایی را رعایت کردند

ایلام-استاندار ایلام با اشاره به اینکه ۹۳ درصد بازاریان ایلامی دستورالعمل های کرونایی را رعایت کرده اند، گفت: اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند مبارزه با کرونا موفقیت آمیز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی‌دشتکی در جلسه کارگروه رسانه‌ای کرونا در ایلام، از موفقیت آمیز بودن اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا از اول اجرای طرح تا تاکنون خبر داد و عنوان کرد: خوشبختانه با همراهی خوب مردم و مسئولان محدودیت‌های جدید در حد قابل قبولی اجرایی شده و در عمل شاهد نتایج خوب آن در کاهش تعداد مبتلایان و فوتی‌ها استان هستیم.

وی در ادامه به تشریح اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا از اول تا بیستم آذرماه پرداخت و بیان کرد: بر طبق گزارشات کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا میزان اجرای محدودیت‌های ابلاغی توسط ادارات و سازمان‌ها ۹۸ درصد بوده که در این میان به تخلفات صورت گرفته ۱۷ تذکر داده شده است.

وی در ادامه گفت: میزان اجرای محدودیت‌های ابلاغی در حوزه‌های تجاری، بازرگانی، خدماتی ۹۳ درصد بوده و در این راستا ۳۵۴ مورد پلمپ صورت گرفته است.

استاندار ایلام با عنوان این مطلب که در این ایام فعالیت مدارس به صورت مجازی و غیر حضوری بوده، گفت: این مصوبه نیز به خوبی اجرا شده است.

وی در خصوص میزان رعایت منع تردد در شهرهای قرمز و نارنجی، عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های اعلام شده محدودیت‌های این حوزه به میزان ۹۲ درصد اجرایی شده است و برای ۸۱۰ مورد تخلف صورت گرفته نیز اعمال قانون شده است.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا میزان رعایت مقررات منع ورود ساکنین شهرهای قرمز و نارنجی به دیگر شهرها را ۹۲ درصد اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز درخصوص ۸۱۸ مورد تخلف صورت گرفته اعمال قانون شده است.

وی میزان رعایت مقررات منع تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ شب تا ساعت ۴ صبح را ۹۵ درصد عنوان کرد و افزود: در این راستا ۲۹۶۰ مورد تخلف گزارش شده که در این زمینه نیز برخورد قانونی صورت گرفته است.

استاندار ایلام در پایان ضمن تقدیر تشکر از همراهی خوب مردم، اصناف و بازاریان، ادارات و همه عوامل درگیر در کار ستاد استانی کرونا به ویژه مجموعه عوامل نیروی انتظامی، امنیتی، بسیج، سپاه، دستگاه قضا و نظارتی، حوزه بهداشت و درمان، صدا و سیما، اصحاب رسانه و خبرنگاران و … به طور کلی تمامی دستگاه‌های درگیر در ستاد کرونا، گفت: حال که نتیجه رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و پای کار بودن مجموعه دستگاه‌های درگیر در ستاد کرونا تاثیر مثبت داشته است لازم است این روند همدلی و همراهی تا ریشه کنی بیماری کرونا ادامه یابد.

کد مطلب 5093287

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