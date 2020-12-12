«خورشید آن ماه» به پایان رسید/ اولین ساخته ستاره اسکندری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «خورشید آن ماه» به کارگردانی ستاره اسکندری و تهیه کنندگی منوچهر محمدی در بلوچستان به پایان رسید.

نازنین فراهانی، پژمان بازغی، امیرحسین هاشمی، بنفشه صمدی، روژین صدرزاد، صادق سهرابی، مهتاب جامی، نکیسا نوری، صادق بلوچی، روژناک شیرانی و مریم بوبانی بازیگران نخستین ساخته سینمایی ستاره اسکندری هستند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: «تقدیر بعضی آدما اینه که مسافر باشن.»

«خورشید آن ماه» در ستایش فرهنگ بلوچستان است که با حضور اسحق بلوچ نسب و برکت برجان نگاهی نو به خود گرفته است.

به زودی مراحل فنی این فیلم سینمایی که با حمایت منطقه آزاد چابهار ساخته شده است، آغاز می‌شود.