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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۳

«خورشید آن ماه» به پایان رسید/ اولین ساخته ستاره اسکندری

«خورشید آن ماه» به پایان رسید/ اولین ساخته ستاره اسکندری

فیلمبرداری فیلم سینمایی «خورشید آن ماه» به کارگردانی ستاره اسکندری به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «خورشید آن ماه» به کارگردانی ستاره اسکندری و تهیه کنندگی منوچهر محمدی در بلوچستان به پایان رسید.

نازنین فراهانی، پژمان بازغی، امیرحسین هاشمی، بنفشه صمدی، روژین صدرزاد، صادق سهرابی، مهتاب جامی، نکیسا نوری، صادق بلوچی، روژناک شیرانی و مریم بوبانی بازیگران نخستین ساخته سینمایی ستاره اسکندری هستند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: «تقدیر بعضی آدما اینه که مسافر باشن.»

«خورشید آن ماه» در ستایش فرهنگ بلوچستان است که با حضور اسحق بلوچ نسب و برکت برجان نگاهی نو به خود گرفته است.

به زودی مراحل فنی این فیلم سینمایی که با حمایت منطقه آزاد چابهار ساخته شده است، آغاز می‌شود.

کد مطلب 5093514

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