تداوم محدودیت های ترددی در گیلان/ دوشنبه تصمیم گیری می شود

محمود قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمدید محدودیت‌های ترددی تا روز دوشنبه هفته جاری در استان گیلان، اظهار کرد: وزارت بهداشت روز دوشنبه وضعیت‌های سه گانه شهرها از نظر کرونا را به ستادهای استانی اعلام و در صورت تغییر احتمال تغییر محدودیت‌های وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار شهرستان استان گیلان در شرایط قرمز کرونایی هستند، افزود: ۱۲ شهرستان استان گیلان در وضعیت نارنجی هستند لذا محدودیت‌های ترددی اعمال خواهد شد.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان ادامه داد: با توجه به این شرایط خودروهای شخصی نمی‌توانند از وضعیت قرمز به نارنجی و زود و یا برعکس تردد کنند.

وی با اشاره به اعمال محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد، اضافه کرد: این محدودیت‌های در شهرهای قرمز همانند آستارا، تالش، رودبار و رودسر و همچنین در رشت با توجه به جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر اعمال خواهد شد.

قاسم نژاد به تعیین وضعیت چگونگی حضور کارکنان در ادارات و دستگاه‌های اجرایی از سوی ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا اشاره و تصریح کرد: بر اساس این دستور العمل در شهرهای قرمز دستگاه‌های خدمات ضروری، حاکمیتی، امنیتی، انتظامی، درمانی با ۵۰ درصد ظرفیت کارکنان خود می‌توانند فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه سایر دستگاه‌های اداری که ضروری نیستند در وضعیت قرمز می‌توانند حداکثر تا یک سوم نیروهای خود را فراخوان دهند که بر عهده بالاترین مقام مسئول در آن دستگاه اجرایی است، افزود: این وضعیت در شهرهای نارنجی به این گونه است که دستگاه‌های خدمات رسان ضروری با دو سوم کارکنان در سایر دستگاه‌ها ۵۰ درصد کارکنان باید در محل کار حضور یابند.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان به نزدیک بودن شب یلدا و برگزاری دورهمی های خانوادگی نیز اشاره و تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر دورهمی های خانوادگی بیشتر تلفات و آمار ابتلاء به کرونا را در استان گیلان دارد لذا از شهروندان می‌خواهیم امسال شب یلدا را بدون دورهمی و به صورت مجازی برگزار کنند.